La plantilla del Sporting eleva la exigencia: "Tenemos una mentalidad ganadora y queremos devolver al equipo a Primera"

Tras la aparición estelar de Cote en bicicleta para dar los primeros detalles de la nueva camiseta, Gaspar Campos, Diego Sánchez y Álex Corredera fueron los encargados de vestirse de corto para enseñar la equipación al completo, con la novedad del regreso de las medias negras. Los tres futbolistas se mostraron encantados con su nueva vestimenta y ofrecieron un discurso ambicioso para que este año sea el bueno. "Solo queda hacer un año mejor que el anterior, dejarlo todo en el campo y ayudar al equipo a rendir para ponerlo donde se merece, que es en Primera División", declaró Corredera.

El centrocampista, que afronta su segunda temporada en la entidad rojiblanca, reconoció que "es un sentimiento de orgullo enorme representar al Sporting" y asegura estar "más asentado" en el club. "Vengo con las ideas muy claras de hacer un gran año. He podido desconectar, he cargado pilas y quiero sacar mi mejor versión para ayudar al equipo", prosiguió, aunque él explicó que se considera "un jugador de equipo".

El próximo miércoles 8 de julio, todos los integrantes de la plantilla están convocados en Mareo para iniciar la pretemporada, momento en el que conocerán al nuevo capitán del barco, Nicolás Larcamón. "La verdad que tenemos ganas de conocerlo. Seguro que él nos conoce más que nosotros a él", admitió Corredera, que espera una propuesta atrevida del técnico argentino. "Creo que vendrá con una idea valiente seguro, ganadora. Con esa mentalidad tenemos que ir desde el primer día porque este club así lo requiere. Hay que llevarlo en práctica desde la pretemporada", subrayó.

El ex del Tenerife también trató de ser optimista con el futuro de la camiseta. "Tuve la suerte de verla hace un mes y nos gustó muchísimo por todos los detalles que tiene. Estoy seguro de que la vamos a disfrutar y traerá cosas buenas. Tenemos una mentalidad ganadora para ir a por todas y devolver el equipo a Primera".

Por su parte, Gaspar Campos también bendijo la nueva equipación, destacando otros apartados como la parte inferior. "El retorno de las medias negras es un puntazo y espero que traiga muchos éxitos". El canterano también aprovechó para enviar un mensaje a la afición, que tiene ganas de volver a disfrutar de alegrías tras una campaña más complicada. "Les pido que confíen y que nos apoyen como siempre cada domingo. Vamos a dar todo por esta camiseta para intentar llevarla a donde se merece", expresó.

Noticias relacionadas

No quiso ser menos Diego Sánchez, quien afrontará su quinta temporada consecutiva en el primer equipo y tendrá mucha competencia en la zaga, con varias caras nuevas. "Esta camiseta hay que sudarla mucho. Es un año de cambios en la marca del club y va a estar reflejado en el campo. Seguro que vivimos un año bonito", cerró.