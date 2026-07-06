Guardiola, de apellido Novoa

En estos tiempos en los que se respira más fútbol que nunca por eso del Mundial de Trump y Vitinha (gloria a los caídos de Cabo Verde por recuperar la esencia del deporte del balón), en la orilla rojiblanca del Potomac preparan (o deberían) un entierro vikingo a una –esta vez sí está usado bien el término– leyenda del Sporting. Se ha ido José Manuel Díaz Novoa. El que lo fue casi todo en el Sporting, ya que únicamente le faltó ser presidente, dijo adiós con 82 años. Necrológicas al margen, Novoa jugó, entrenó y diseñó gran parte del Sporting del que todavía se habla por los billares, que cantaba Sabina sobre el Atleti. Además de ser el entrenador que dirigió más partidos en la historia del club rojiblanco, tiene en su revólver varias muescas de las importantes: UEFA, apaño en medio de una temporada en la que Miera tuvo que salir por la puerta de atrás y/o gestor de la resaca "punto es punto" de Boskov. Conocedor del Deportivo Gijón / Sporting Atlético, aupó, ayudó y consolidó a varias de las también leyendas "made in Mareo" que seguro que hablarán mucho y bien de quien les hizo tener una carrera productiva para todos. Novoa, entrenador de los 80, vino a ser en el Sporting Guardiola, ese señor por el que el Barça apostó cuando el de Santpedor no era nadie en los banquillos. Si la memoria no traiciona, fue la directiva encabezada por Manuel Vega-Arango la que tomó la decisión de darle las riendas de un Sporting ganador. Por cierto, directiva y, sobre todo, presidente que merecen, ahora que todavía se puede, un reconocimiento más allá de una camiseta y un paseo por el centro del campo de El Molinón. Con Novoa se va otra figura del club y de la ciudad, a la que nunca fue ajeno. Fue culpable de parte de los años dorados y fue requerido en otras dos ocasiones para tratar de arreglar el asunto cuando el fútbol dejó de ser el de los 80 para convertirse en el que ahora conocemos: el de las pausas de recaudación. Historia antigua, sí, pero, hasta que alguien diga lo contrario, Grecia y Roma siguen siendo los pilares de la civilización occidental. Y detrás de Joaquín, Quini, Ferrero, Ablanedo, Cundi, Eloy y tal y tal también hubo otras personas, una de ellas Novoa, de apellido Guardiola. Ahora ya no hay tiempo ya que está en las tiendas, pero la nueva camiseta del Sporting debería llevar en negro una de sus rayas en señal de luto. No todo iban a ser medias vintage y proyectos inconclusos, ¿oyisti, güey?