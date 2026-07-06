La Justicia mexicana vuelve a dar la razón a Irarragorri, dueño del Sporting, en la causa por presunto fraude fiscal
El Tribunal de Coahuila rechaza el recurso presentado por Hacienda y mantiene al presidente de Orlegi Sports fuera de la causa abierta por retenciones fiscales del Santos Laguna
Nuevo respaldo judicial para Alejandro Irarragorri. El Tribunal Colegiado de Apelación de Coahuila ha confirmado la decisión de no vincular a proceso al presidente de Grupo Orlegi y máximo accionista del Real Sporting en la causa por un presunto fraude fiscal de 17,07 millones de pesos relacionado con el Santos Laguna, otro de los clubes que integran Grupo Orlegi tras la venta del Atlas. La investigación se remonta a una denuncia presentada por las autoridades fiscales mexicanas por hechos correspondientes al ejercicio de 2017. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene que el Santos Laguna utilizó de forma indebida la figura de las primas por riesgo de trabajo para abonar más de 54 millones de pesos a futbolistas y miembros del cuerpo técnico, evitando con ello practicar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Sin embargo, el juez federal Mauricio Urzúa Hernández ya concluyó el pasado octubre que no existían elementos suficientes para procesar a Irarragorri, una decisión que fue recurrida por el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahora, el Tribunal de Apelación ha ratificado ese criterio al considerar que el caso responde a una discrepancia sobre la interpretación del tratamiento fiscal de esos pagos y que no se ha acreditado una actuación dolosa ni una simulación para defraudar a la Hacienda mexicana. Aunque esta resolución vuelve a dejar a Irarragorri fuera del procedimiento penal, la administración tributaria todavía puede acudir a la vía del amparo directo para intentar revertir el fallo. Irarragorri estuvo ayer, domingo, en el Estadio Azteca, donde presenció la derrota de México frente a Inglaterra (2-3) en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que supuso la eliminación del combinado anfitrión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado