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La Justicia mexicana vuelve a dar la razón a Irarragorri, dueño del Sporting, en la causa por presunto fraude fiscal

El Tribunal de Coahuila rechaza el recurso presentado por Hacienda y mantiene al presidente de Orlegi Sports fuera de la causa abierta por retenciones fiscales del Santos Laguna

Alejandro Irarragorri.

Alejandro Irarragorri. / Juan Plaza

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Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Nuevo respaldo judicial para Alejandro Irarragorri. El Tribunal Colegiado de Apelación de Coahuila ha confirmado la decisión de no vincular a proceso al presidente de Grupo Orlegi y máximo accionista del Real Sporting en la causa por un presunto fraude fiscal de 17,07 millones de pesos relacionado con el Santos Laguna, otro de los clubes que integran Grupo Orlegi tras la venta del Atlas. La investigación se remonta a una denuncia presentada por las autoridades fiscales mexicanas por hechos correspondientes al ejercicio de 2017. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostiene que el Santos Laguna utilizó de forma indebida la figura de las primas por riesgo de trabajo para abonar más de 54 millones de pesos a futbolistas y miembros del cuerpo técnico, evitando con ello practicar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, el juez federal Mauricio Urzúa Hernández ya concluyó el pasado octubre que no existían elementos suficientes para procesar a Irarragorri, una decisión que fue recurrida por el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahora, el Tribunal de Apelación ha ratificado ese criterio al considerar que el caso responde a una discrepancia sobre la interpretación del tratamiento fiscal de esos pagos y que no se ha acreditado una actuación dolosa ni una simulación para defraudar a la Hacienda mexicana. Aunque esta resolución vuelve a dejar a Irarragorri fuera del procedimiento penal, la administración tributaria todavía puede acudir a la vía del amparo directo para intentar revertir el fallo. Irarragorri estuvo ayer, domingo, en el Estadio Azteca, donde presenció la derrota de México frente a Inglaterra (2-3) en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que supuso la eliminación del combinado anfitrión.

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