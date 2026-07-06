Un legado de más de medio siglo en el Sporting: el repaso a la carrera de José Manuel Díaz Novoa

José Manuel Díaz Novoa siempre será una de las mayores leyendas del Sporting. No solo por convertirse en el entrenador con más partidos de su historia, sino por haber formado parte de todos los ámbitos en el club de su vida (futbolista, directivo, técnico) y por ser uno de los impulsores de Mareo durante sus primeros pasos. Él fue uno de los arquitectos de que aquella escuela de fútbol, una de las pioneras en la época, acabase convirtiéndose en lo que es hoy en día.

Nacido en 1944 en Gijón, Novoa siempre fue un apasionado del fútbol desde pequeño. Como futbolista militó nueve temporadas al más alto nivel y su relación con el Sporting no pudo empezar con mejor pie. Gol ante el Valladolid (2-1) para conseguir un triunfo en la Copa de España en 1963. Como rojiblanco disputó cinco temporadas, todas ellas en Segunda División, en las que jugó 43 encuentros y marcó 18 goles. Después se fue a Vigo, donde logró el ascenso a Primera en su segundo curso.

Tras debutar en la élite con los gallegos (solo jugó un partido en su última temporada en Vigo) regresó al Principado para finalizar su carrera en el antiguo Real Avilés, de Tercera División. Pese a tener tan solo 26 años, llegaba muy castigado por las lesiones y acabaría jugando su último encuentro (el 15º con la blanquiazul) el 14 de marzo de 1971, con victoria ante el Siero (2-0), puesto que una lesión en el talón de aquiles acabaría con su carrera.

Su carrera como jugador fue mucho más discreta que como entrenador. Novoa y su pasión por el fútbol provocó que rápidamente tuviese alternativa tras colgar las botas, por lo que muy pronto se sacó el título de entrenador. El Sporting apostó por él y consiguió dos ascensos con el por aquel entonces Deportivo Gijón (de Preferente a Tercera al filial, y de ahí a Segunda B) mientras vivía un máster futbolístico siendo el ayudante de Vicente Miera en el primer equipo rojiblanco. Novoa formó parte del histórico subcampeonato del Sporting y logró ponerse al mando de la nave un año después, en la temporada 79/80, una de las mejores épocas del cuadro gijonés.

Y no necesitó adaptaciones. A sus 35 años debutó en Primera y sus primeros siete encuentros en el primer equipo se contaron por victoria, logrando un récord que solo pudieron superar tres entrenadores en la historia (Miguel Muñoz y Beenhakker con el Madrid y el Tata Martino con el Barcelona). Hasta que empató en Almería (0-0), un resultado que hasta le molestó al gijonés, prueba de su enorme exigencia. Novoa hizo debutar a numerosos jóvenes y potenció carreras como la de Joaquín, Jiménez o Ablanedo, y logró terminar ese primer curso en la tercera posición.

A lo largo de los 284 encuentros en los que lideró al Sporting, convirtiéndose en el entrenador que más veces ha dirigido a los rojiblancos, Novoa disputó una final de Copa (con derrota ante el Madrid) y logró tres clasificaciones a la UEFA, permitiendo a los rojiblancos estar entre los mejores clubes de Europa.

Su impacto fue mucho más allá de los números. Novoa apostó por los jóvenes y dio confianza a jugadores que acabarían siendo leyendas rojiblancas. Eloy Olaya o Ablanedo no serían lo mismo sin la figura del técnico, considerado por muchos uno de los impulsores de Mareo, que fue inaugurada en 1978.

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Tras cumplir su ciclo en el banquillo de El Molinón, el gijonés tomó el mismo rumbo que como futbolista: irse a Vigo, donde disputó dos campañas (los celestes acabarían descendiendo en la segunda) antes de firmar por el Real Burgos, donde los burgaleses lograron su mejor puntuación histórica en la élite. Novoa también militó en el Espanyol, Málaga y dirigió en dos ocasiones a la Selección Asturiana. Y también volvió a Gijón para salvar al Sporting en la 94-95. Volvió el club rojiblanco a encomendarse a él en la 97-98, aunque finalmente en esa ocasión acabarían descendiendo a Segunda. Con su marcha, el técnico deja un gran legado como rojiblanco y en el mundo del fútbol, aquel que cerró con 85 partidos como futbolista y 531 encuentros como entrenador.