El recuerdo de Novoa, por Joaquín Alonso: "Aquel primer informe en el Astur"

Me cuesta hablar en pasado de Novoa. Era más que un amigo. Era familia. Nuestra relación se inició hace 53 años, de manera indirecta. En la temporada 1973-74, cuando me encontraba jugando en el juvenil Astur, me enteré de que el Sporting había mandado a una persona a verme. Esa persona era él. Hizo el primer informe para que fuera al Sporting. Fiché al año siguiente. Siendo él entrenador del Deportivo Gijón, me cedieron al Gijón Industrial, pero sabía que era por mandato de Novoa, para foguearme. Así fue. Me consideró luego una pieza importante en el Deportivo Gijón y en la 76-77, con Miera de entrenador y él como segundo, di el salto al primer equipo. Novoa es, para todo en el Sporting, un referente. Todas las veces que estuvo vinculado al club, que fueron muchas, estuvieron marcadas por su conocimiento, saber estar y educación. Era un apasionado del fútbol y de su trabajo, una persona inteligente, muy inteligente, y especialmente observadora. Tenía especial confianza con Jiménez y conmigo. Incluso le echamos una mano para contactar con jugadores en su etapa como seleccionador de Asturias. Sacó siempre rendimiento al cometido u objetivo que se le encomendaba. Supo estar a las duras y a las maduras. Despedimos a una figura irrepetible en el Sporting. Porque el Sporting era algo muy especial para Novoa, y Novoa lo fue para el Sporting.