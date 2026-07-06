La última hora del mercado del Sporting: Gularte y Duñabeitia ya están en Gijón
Los dos centrales se someten a las pruebas médicas antes de fichar por el club gijonés
Emanuel Gularte y Aimar Duñabeitia han llegado este lunes, 6 de julio, a Gijón para superar los reconocimientos médicos, último trámite antes de la firma de sus contratos como nuevos jugadores del Sporting de Gijón. Duñabeitia llegó a Gijón por carretera, mientras que el viaje fue mucho más largo y cansado para Gularte, que ha estado prácticamente un día por los aires tras subirse al primer avión en Uruguay. Gularte y Duñabeitia serán, salvo que suceda algún problema inesperado en los tests médicos, dos de las caras nuevas del nuevo proyecto rojiblanco, que arranca este miércoles, día 8 de julio, en Gijón. Las otras dos caras nuevas del club rojiblanco son el portero Egoitz Arana y el también central Jorge Sáenz. Estos dos fichajes ya han sido anunciados. También está previsto que aterrice de forma inminente el entrenador, Larcamón. De hecho, la llegada de Nicolás Larcamón, el entrenador, está prevista para este martes, 7 de julio. El cuerpo técnico del entrenador del Sporting de Gijón ya se encuentra en Asturias. Larcamón, mientras, comenzará este mismo lunes desde Argentina su viaje a España.
Gularte, de 28 años, llega al club rojiblanco como una apuesta decidida de Nicolás Larcamón, el entrenador. Llega cedido por el Puebla mexicano, aunque el acuerdo recoge una opción de compra en caso de ascenso que llevaría al zaguero uruguayo a firmar por el club gijonés para las siguientes tres temporadas. Duñaebitia, de 23 años, llega a Mareo en propiedad tras el acuerdo alcanzado entre el Sporting de Gijón y el Athletic de Bilbao, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El zaguero firma por tres temporadas con el club gijonés. Aunque el club vasco se reserva un derecho a recuperar al central durante las siguientes dos campañas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado