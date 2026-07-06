La última hora del mercado del Sporting: Gularte y Duñabeitia ya están en Gijón

Emanuel Gularte y Aimar Duñabeitia han llegado este lunes, 6 de julio, a Gijón para superar los reconocimientos médicos, último trámite antes de la firma de sus contratos como nuevos jugadores del Sporting de Gijón. Duñabeitia llegó a Gijón por carretera, mientras que el viaje fue mucho más largo y cansado para Gularte, que ha estado prácticamente un día por los aires tras subirse al primer avión en Uruguay. Gularte y Duñabeitia serán, salvo que suceda algún problema inesperado en los tests médicos, dos de las caras nuevas del nuevo proyecto rojiblanco, que arranca este miércoles, día 8 de julio, en Gijón. Las otras dos caras nuevas del club rojiblanco son el portero Egoitz Arana y el también central Jorge Sáenz. Estos dos fichajes ya han sido anunciados. También está previsto que aterrice de forma inminente el entrenador, Larcamón. De hecho, la llegada de Nicolás Larcamón, el entrenador, está prevista para este martes, 7 de julio. El cuerpo técnico del entrenador del Sporting de Gijón ya se encuentra en Asturias. Larcamón, mientras, comenzará este mismo lunes desde Argentina su viaje a España.

Gularte, de 28 años, llega al club rojiblanco como una apuesta decidida de Nicolás Larcamón, el entrenador. Llega cedido por el Puebla mexicano, aunque el acuerdo recoge una opción de compra en caso de ascenso que llevaría al zaguero uruguayo a firmar por el club gijonés para las siguientes tres temporadas. Duñaebitia, de 23 años, llega a Mareo en propiedad tras el acuerdo alcanzado entre el Sporting de Gijón y el Athletic de Bilbao, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El zaguero firma por tres temporadas con el club gijonés. Aunque el club vasco se reserva un derecho a recuperar al central durante las siguientes dos campañas.