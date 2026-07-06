Vega-Arango, el valedor de Manolo y de "unos años maravillosos"
"Cuando le llamé para el primer equipo le dije que iba a triunfar, no me equivoqué", dice el expresidente de su apuesta por Novoa tras ser segundos en Liga con Miera
"Gran persona y magnífico entrenador". La carrera de José Manuel Díaz Novoa no se entiende sin la figura de Manuel Vega-Arango. Presidente en la mejor época deportiva del Sporting de Gijón, suya fue la decisión de apostar por Novoa en la temporada 1979-80 para suceder a Vicente Miera. "Le llamé en Mareo para decirle que iba a pasar a ser el entrenador del primer equipo y que iba a triunfar. No me equivoqué. Así fue", señala el exdirigente rojiblanco a LA NUEVA ESPAÑA, tras lamentar el fallecimiento de quien fuera entrenador rojiblanco.
"El tiempo en el que estuve en el Sporting, Manolo estuvo conmigo", señala Vega-Arango sobre Novoa, al que los años de amistad y relación le hacen referirse a él como Manolo. "No voy a repetir todos los éxitos que consiguió como entrenador y en sus diferentes cargos en el Sporting. Los datos y la historia están ahí y hablan por sí solos. Su palmarés será difícil de igualar", continúa quien fuera el presidente del mejor Sporting que conoció El Molinón.
Vega-Arango, asegura, tenía claro que Novoa iba desarrollar una carrera importante en los banquillos mucho antes que el gijonés sumara tres clasificaciones para la UEFA y metiera al equipo en la final de la Copa del Rey de 1982. Cuando en la época no era habitual tirar del filial para darle a un entrenador las riendas del primer equipo, mucho menos en un Sporting que venía de una clasificación histórica, terminando segundo en Primera División por detrás del Real Madrid, en aquel entonces Vega-Arango vio razones suficientes. "Algo sabía de fútbol", desliza, con ironía, antes de desgranar algunas de las cualidades del técnico, que venía de ejercer de segundo con Miera. "Era un trabajador serio y muy sportinguista. Tenía grandes conocimientos. El equipo que se había formado era buenísimo y había que buscar un entrenador acorde con ello. Por cómo era Manolo sabía que iba a salir bien. Hizo una gran labor, siempre, en el club", sentencia.
Vega-Arango lamenta la pérdida "de una figura importante en unos años maravillosos en el Sporting. Fui un presidente de pocos entrenadores y buenos. Novoa, al igual que Vicente Miera y Vujadin Boskov, son ejemplo de ello". El expresidente rojiblanco no oculta el dolor por el fallecimiento de Novoa más allá de todo lo que significa para el Sporting. "Personalmente teníamos una gran amistad. Nos apreciábamos mucho el uno al otro. Tuvimos un vínculo muy especial, tanto personal, como con mi junta directiva. Es un muy mala noticia su fallecimiento", concluye.
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