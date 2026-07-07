El cuerpo técnico del Sporting de Nicolás Larcamón se hace una foto en Gijón con Luis Enrique: una imagen curiosa y... sorprendente

Curiosa imagen la que ha compartido Juan Cruz Mónaco, preparador físico del nuevo cuerpo técnico de Nicolás Larcamón en el Sporting de Gijón. En la fotografía aparece junto a Javier Berges, segundo entrenador del técnico rojiblanco, posando con Luis Enrique Martínez. El actual entrenador del PSG, considerado por muchos como uno de los mejores técnicos del mundo, es además una de las mayores leyendas de la historia del Sporting de Gijón, club en el que se formó y del que nunca ha ocultado su sentimiento. La instantánea tiene aún más interés por el contexto. Casualmente, Luis Enrique se encuentra estos días en Gijón disfrutando de unas vacaciones. De hecho, apenas un día antes protagonizó un emotivo acto en la ciudad, donde recibió un homenaje con la inauguración de la nueva Playa Verde Luis Enrique, un reconocimiento a su trayectoria y, sobre todo, al vínculo que siempre ha mantenido con Gijón y con el Sporting. El técnico del PSG se mostró visiblemente emocionado durante el acto.

El encuentro se produjo de manera casual por las calles de Gijón, dejando una imagen llamativa: el nuevo cuerpo técnico del Sporting inmortalizando el momento junto a uno de los grandes iconos de la historia rojiblanca.