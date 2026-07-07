Ya es oficial: El 'rinoceronte" Gularte es el tercer fichaje del Sporting de Gijón

“Va a ser un año muy lindo”. Emanuel Gularte ya es nuevo jugador del Sporting de Gijón. El club rojiblanco oficializó este martes la incorporación del central uruguayo, de 28 años, que llega cedido por el Puebla mexicano hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de compra por tres temporadas vinculada al ascenso a Primera División. Lo hizo con un vídeo grabado en la tienda oficial del Sporting, en El Molinón, en el que el defensa aparece ejerciendo de dependiente por un día, atendiendo a los aficionados y vendiendo las nuevas camisetas de Siroko, una escena que sorprendió a muchos de los seguidores que se acercaban al estadio para conocer la nueva equipación y que no esperaban encontrarse con uno de los nuevos fichajes rojiblancos, instalado en Gijón desde el pasado lunes. Gularte se convierte así en el tercer fichaje del proyecto sportinguista, tras las incorporaciones del portero Egoitz Arana y del central Jorge Saénz. El club rojiblanco prevé oficializar este miércoles la incorporación del zaguero Aimar Duñabeitia, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Tanto el central uruguayo como el defensa vasco formarán parte del primer entrenamiento de la pretemporada.

El vídeo arranca con Gularte recorriendo la tienda y mostrando la nueva colección. “Estamos en la tienda. Vamos a compartir un momento con la gente y a ver la ropa nueva de la nueva marca que estamos estrenando. De lo que hemos visto, estamos maravillados y está muy hermoso”, comenta antes de salir a recibir a los primeros clientes. A partir de ahí, el central uruguayo, apodado “Rinoceronte Gularte”, se mezcla con total naturalidad entre los aficionados, a quienes saluda con un cercano “¿Cómo andan? ¿Cómo están?”, les pregunta “¿Qué talla son ustedes?” y les enseña las nuevas camisetas como si fuera un empleado más de la tienda.

La sorpresa es evidente entre muchos de los seguidores, la mayoría jóvenes, que habían acudido simplemente para ver la nueva equipación y terminan compartiendo unos minutos con el nuevo defensa del Sporting. Gularte conversa con ellos, responde con cercanía y protagoniza algunos de los momentos más simpáticos del anuncio. A dos aficionados les termina regalando una camiseta mientras les dice entre risas: “Yo se la regalo, pero nos vienen a ver”. Poco después, mientras sostiene otra de las nuevas equipaciones, no duda en elogiarla con un sencillo “Está muy linda”, antes de seguir atendiendo a los clientes e incluso recordar su etapa en Peñarol durante una de las conversaciones.

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El vídeo también deja espacio para las anécdotas. Entre quienes entran en la tienda se encuentran dos jóvenes que explican que son de Zaragoza y que están haciendo el Camino de Santiago, una casualidad que convierte su parada en Gijón en un encuentro inesperado con uno de los nuevos futbolistas rojiblancos. Tampoco faltan las bromas entre la afición. “¡Con Larcamón, ahí, a Primera!”, le lanza uno de los seguidores, arrancando una sonrisa al defensa, que mantiene el tono cercano durante toda la grabación y se despide con la frase que sirve de hilo conductor del anuncio: “Va a ser un año muy lindo”.