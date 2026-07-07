La operación salida del Sporting de Gijón: Perrin viaja a Nantes para fichar por el club francés

Lucas Perrin, central de 27 años, tiene previsto llegar este mismo martes a Nantes para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato con el club galo, con quien tiene un acuerdo total para las próximas dos temporadas más una opcional. El zaguero francés ya ha pactado su rescisión con el Sporting de Gijón, con quien tenía un año más de contrato, en un movimiento que permite al club rojiblanco ganar espacio salarial y ahorrarse una de las fichas más importantes de la plantilla. El acuerdo para su salida será oficial una vez que el defensa supere los chequeos médicos. Además, el club asturiano no ha tenido que compensar a Perrin por esa rescisión, -el acuerdo para su salida de Mareo no tiene impacto negativo en las cuentas y solo contempla variables a futuro que incluso permitirán al Sporting generar algún ingreso-.

Mientras, el club rojiblanco trata de cerrar las salidas de Amadou Coundoul, con una oferta del Karpaty ucraniano, y de Jesús Bernal, pretendido por el Racing de Ferrol. Los dos jugadores podrían estar este miércoles, 8 de julio, en el inicio de la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón, aunque la entidad trata de dejar cerrados ya los acuerdos para agilizar la operación salida.

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Por otro lado, Yann Kembo, Dani Queipo y Pablo García apuntan a iniciar el trabajo con el resto de la plantilla, sin que, en estos momentos, tengan novedades sobre su futuro. El club gijonés, mientras, trabaja en anunciar este mismo martes las llegadas de Aimar Duñabeitia y Emanuel Gularte como nuevos fichajes para la temporada 2026-2027.