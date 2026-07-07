Así vivió el presidente ejecutivo del Sporting un Mundial diferente para los dueños de los clubes asturianos: "Ha sido una histórica participación de México"

Desde la capital de México, donde el combinado azteca se quedó a las puertas de sacar el billete a los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra, José Riestra López (Ciudad de México, 1981) atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA. Hace un hueco en una agenda marcada por la planificación de la plantilla del Sporting para valorar el papel del combinado de Javier Aguirre y la importancia de la competición en el país que le vio nacer. "Hemos vivido una histórica participación de México", dice el presidente ejecutivo del conjunto rojiblanco sobre el papel en el Mundial. Has octavos se mantuvo invicto, sin goles en contra y tras ganar una ronda eliminatoria por primera vez en 40 años. Ante los ingleses faltó poco para pasar rondo. Ha sido testigo directo, además, de todos los partidos de México. Ahora emprende viaje de vuelta a España para estar presente en la pretemporada del Sporting y "afrontar la recta final del mercado" desde Gijón.

"He tenido la fortuna de poder vivir el Mundial con la familia, tanto en todos los partidos de México, como el partido de España ante Uruguay, en Guadalajara. El de España, con el cariño que representa por mis abuelos (asturianos, de Llanes y Abándames). Los partidos de México, obviamente desde el cariño de ser mexicano. El país se ha desbordado de pasión. Ojalá las dos selecciones avancen tanto como se pueda y lo podamos disfrutar. Con México no ha sido posible más", explica José Riestra, que también estuvo presente en "un par de partidos de Colombia". Empapándose de fútbol y participando activamente desde el otro lado del océano en la confección de la plantilla del Sporting, comparte algunas de las claves del gran papel de México.

Un plan estratégico trazado hace cuatro años está detrás de los buenos resultados del cuadro azteza. "Después de lo vivido en el Mundial de Catar (la selección no superó la fase de grupos), la federación actuó de manera rápida. En México los clubes son parte importante en la federación, se hizo un plan de manera conjunta y se trabajó en él. Se trajo a un entrenador con mucha experiencia y todos los dueños actuaron en el plan de trabajo de Javier Aguirre. El equipo ha respondido a la altura. Han creído en ellos mismos. Hay un gran mérito de los directivos, del cuerpo técnico, de los jugadores... Todos lo han llevado a la cancha. Se está viendo ese trabajo", explica. Riestra ha seguido de cerca esa evolución. Primero como directivo y presidente de Atlas, participando en la consulta y colaboración que se solicitó a los clubes mexicano para buscar fórmulas para mejorar el nivel de los internacionales mexicanos. Más tarde, tamb ién como responsable de fútbol del Orlegi, uno de los grupos más potentes del fútbol mexicano además de propietario actualmente de Atlas y el Sporting de Gijón.

El vínculo de José Riestra en esta labor podría decirse que ha ido más allá de lo profesional. Su hermano, Íñigo Riestra, es secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. En casa de los Riestra se respira mucho fútbol y mucha selección mexicana.Uno de los protagonistas del buen momento de México es un asturiano y ex del Sporting: Álvaro Fidalgo. "Ha mostrado un gran compromiso. Con un gran cariño optó por la nacionalidad mexicana después de un papel importante en el América, tras lograr un tricampeonado, algo que no es nada sencillo. Ya ha hecho gol y tuve la fortuna de verlo de cerca en el estadio. Es un orgullo para los mexicano y para los asturianos. Hacía tiempo que un asturiano no hacía gol en un Mundial", señala Riestra.

·En clave dSporting, el presidente ejecutivo rojiblanco se muestra satisfecho por la respuetas de la nueva campaña de abonados y la nueva camiseta. "Estoy muy contento viviendo todo lo que ha sido el anuncio de Siroko y todo lo que ha venido sucediendo en la campaña de abonados. Se está generando un ambiente donde todos unidos, todos juntos, estamos convencidos de que este año tiene que ser. Tenemos que pelearlo con buenas sensaciones. Muchas de las propuestas que vienen en esta campaña de abonos fueron comunicadas a las mismas peñas pididendo unión y solidaridad. Todos juntos tenemos que crear una buena atmósfera", destaca.

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En cuanto a la demanda de los aficionados de fichajes ilusionantes, José Riestra responde: "Estamos contentos con los refuerzos que se han ido realizando y trabajando fuerte en los demás. No siempre dependen al cien por cien de nosotros. No dejaremos de trabajar ni un solo minuto en traer fichajes", sentencia.