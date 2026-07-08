Damián Rodríguez, en la agenda del Sporting de Gijón para reforzar el centro del campo
El club rojiblanco pretende al centrocampista que no cuenta con el club gallego, donde le quedan dos años más de contrato aunque le buscan salidaa
El Sporting de Gijón ha puesto el foco Damián Rodríguez para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. El club rojiblanco negocia la incorporación del futbolista del RC Celta de Vigo, un centrocampista de 23 años que no entra en los planes del conjunto gallego pese a tener contrato en vigor hasta 2028. Hay más clubes de Segunda División que han preguntado por la situación del pivote defensivo, un jugador cotizado. La operación, por todo, es compleja. Formado en la cantera celeste, Damián busca una salida que le permita tener continuidad. La pasada temporada jugó la segunda vuelta cedido en el Racing de Santander. A las órdenes del asturiano José Alberto López disputó 20 encuentros y tuvo un papel relevante en un equipo que subió a Primera División.
La incorporación de un pivote es una de las prioridades del Sporting en este mercado, especialmente después de que se frustrase la opción de Justin Smith, que finalmente ha firmado por el Eldense, y tampoco conseguir cerrar a Thiago Ojeda, que se va al Valladolid. En ese contexto aparece la opción de Damián Rodríguez, de quien hay inmejorables informes en Mareo.
Además, el club rojiblanco también trabaja en la incorporación de un mediocentro de perfil más ofensivo. Damián Rodríguez, mientras, tiene un perfil más defensivo. Las conversaciones entre las partes están abiertas y la fórmula de la operación está todavía por definir, aunque el hecho de que el Celta no cuente con el futbolista facilita que pueda salir este verano en busca de protagonismo. El club rojiblanco, mientras, ya tiene cerrados cuatro jugadores: el portero Egoitz Arana, y los centrales Jorge Sáenz, Emanuel Gularte y Aimar Duñabeitia
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