Así fue el estreno de Nicolás Larcamón como entrenador en Mareo: "Debemos tener la iniciativa de comunicarnos, parece una ‘boludez’ pero no lo es"

Con 22 grados de temperatura, una tarde soleada y alrededor de 400 aficionados siguiendo la sesión a pie de campo. Así fue la primera sesión como entrenador del Sporting de Gijón de Nicolás Larcamón. Dos horas de trabajo, de 18.00 a 20.00 horas, bastaron para que el técnico argentino dejara entrever algunas de las señas de identidad que pretende implantar desde el primer día: ritmo, intensidad y una comunicación constante entre sus futbolistas. La primera imagen de la era Larcamón fue una charla con los jugadores del primer equipo en el centro del campo número 2 de Mareo. Mientras tanto, los doce futbolistas del Sporting Atlético llamados a realizar la pretemporada con la primera plantilla permanecían al margen realizando un rondo. Fue el único momento en el que se marcaron las jerarquías. A partir de ahí, todos trabajaron de manera conjunta durante el resto del entrenamiento.Larcamón apenas dejó de intervenir durante la sesión. Siempre activo, corrigiendo, animando y exigiendo, convirtió la comunicación en una de sus grandes obsesiones desde los primeros ejercicios. Tengamos la iniciativa de comunicarnos. Parece una boludez, pero no lo es", reclamó a sus futbolistas. Poco después insistía: "Estamos en un equipo que se comunica". Y reforzaba el mensaje con otra consigna repetida en varias ocasiones: "Muchachos, es fundamental la importancia de la comunicación".

Así fue el estreno de Nicolás Larcamón como entrenador en Mareo / Marcos León

El ritmo tampoco admitía concesiones. "¡Dale ritmo! ¡Dale!", repetía una y otra vez mientras supervisaba los ejercicios. En otro momento elevó el tono para exigir una marcha más: "Venga, ya va, muchachos. Muchachos, a trabajar; dale, muchachos" Incluso tuvo un aparte con Pablo Vázquez para corregirle y animarle de manera individual: "Dale, Pablito". La sesión combinó trabajo físico y ejercicios con balón. El entrenamiento se dividió en tres grupos, dirigidos por el propio Larcamón, por su mano derecha, Javier Bergés, y por el supervisor físico, Juan Cruz Mónaco, todos ellos muy participativos y ofreciendo instrucciones constantes durante los diferentes ejercicios. En el capítulo de nombres propios, Nacho Martín y Mamadou Loum, que arrastraban problemas físicos, completaron buena parte del entrenamiento, una noticia positiva para el nuevo cuerpo técnico. No pudo hacerlo Jorge Sáenz, que continúa inmerso en su proceso de recuperación, mientras que Juan Otero se retiró antes de tiempo debido a un proceso vírico. Tampoco participaron en la sesión Yann Kembo, que se ejercitó al margen en Mareo, ni Jesús Bernal, ausente al encontrarse fuera de Asturias mientras se resuelve su desvinculación del Sporting para incorporarse al Racing de Ferrol, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Por el contrario, los futbolistas con los que el club no cuenta, Dani Queipo, Amadou y Pablo García, se entrenaron con absoluta normalidad.

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Los doce jugadores del Sporting Atlético presentes en la primera sesión de Larcamón fueron Mario Ordóñez, Daniel Fox, Iker Martínez, Federico Lussenhoff, Adrián Sancho, Álex Diego, Chris Ferreres, Enol Prendes, Diego Matabuena, Bruno Rubio, Miguel Conde y Mario Bustos, todos ellos integrados en la dinámica del primer equipo durante el resto del entrenamiento.