Así fue la fiesta del sportinguismo de la peña Villa de Previa: un evento con ochenta afiliados...
El colectivo organiza una gran fiesta para despedir la temporada
La Peña Sportinguista de Pravia puso el broche final a la temporada con la tradicional espicha de convivencia, en la que participaron más de 80 socios y simpatizantes. La jornada transcurrió en un ambiente de compañerismo y marcado sentimiento sportinguista, sirviendo como punto de encuentro para hacer balance del curso y despedir la temporada.Desde la peña agradecieron la asistencia y el respaldo de todos los participantes, destacando que su implicación contribuye al crecimiento de la entidad año tras año. Asimismo, expresaron su reconocimiento a la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) por su presencia y apoyo durante el encuentro. El presidente de UNIPES, Gustavo Alonso, acudió al acto.
Con esta celebración, la Peña Sportinguista de Pravia cierra la actividad de la presente temporada, aunque ya mira con ilusión hacia el próximo curso.
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