Nuevo fichaje del Sporting de Gijón: Aimar Duñabeitia, feliz de llegar a un "histórico"

El Sporting de Gijón hizo oficial este miércoles el fichaje del central Aimar Duñabeitia, de 23 años, una incorporación que ya había sido avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El defensa llega procedente del Bilbao Athletic después del acuerdo alcanzado entre el club rojiblanco y el Athletic de Bilbao y firma un contrato hasta junio de 2029. La entidad vasca, no obstante, se reserva una opción de recompra durante las dos primeras temporadas del vínculo. Con esta incorporación, el Sporting suma una nueva pieza para reforzar el centro de la defensa de cara a la próxima temporada. Duñabeitia, formado en Lezama, da el salto al fútbol profesional tras completar su etapa en el filial bilbaíno y lo hace en un club con el que asegura sentirse identificado por su filosofía.

En sus primeras declaraciones como jugador sportinguista, el zaguero mostró su satisfacción por el recibimiento encontrado en Mareo. “El primer día ha sido espectacular. Las instalaciones son muy bonitas y modernas. La gente es muy amable”, señaló. Duñabeitia también destacó los paralelismos que aprecia entre el Sporting y el Athletic de Bilbao, dos entidades históricas del norte del país con una marcada apuesta por la formación de futbolistas. “Hay muchas similitudes con el Athletic de Bilbao. Está claro que se le da mucha importancia a la cantera. Se han invertido mucho tiempo y recursos para que podamos estar lo mejor posible. Y, como Lezama, voy a seguir de rojiblanco”, explicó. El central reconoció, además, que el Sporting ha sido un club muy presente en su infancia. “Conozco al Sporting de pequeño, de verlo en la tele. Es un histórico”, afirmó, evidenciando el peso que la entidad gijonesa ha tenido tradicionalmente en el fútbol español. Otro de los aspectos que más ilusión le genera en esta nueva etapa es el contacto con la grada de El Molinón. “La afición es una parte muy importante del club. Tengo ganas de conocerles”, aseguró el futbolista. El anuncio oficial del fichaje también ha cuidado especialmente la puesta en escena. En el vídeo difundido por el Sporting, Duñabeitia aparece primero con la tradicional txapela, un símbolo muy ligado a la cultura vasca y al Athletic, antes de sustituirla por la montera asturiana, en un gesto que representa su cambio de etapa.

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La pieza audiovisual juega con los numerosos puntos en común que comparten ambas entidades: dos clubes históricos del norte, identificados con el color rojiblanco, con aficiones muy pasionales y una fuerte apuesta por la cantera como seña de identidad. Un mensaje con el que el Sporting ha querido presentar a un futbolista que llega desde Lezama para iniciar una nueva etapa en Mareo y convertirse en uno de los referentes de la defensa rojiblanca durante las próximas temporadas.