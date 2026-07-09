Andrés Fernández seguirá como capellán desde Piedras Blancas

Los nuevos destinos de los sacerdotes anunciados por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, tienen a Andrés Fernández, capellán del Sporting, entre uno de los afectados por los cambios. El nuevo destino del actual párroco de El Bibio y Viesques, en Gijón, será la Unidad Pastoral de Piedras Blancas. Allí tomará el relevo de Vicente Pañeda Requejo. Será efectivo el 8 de septiembre. Lo que no cambiará es su labor como capellán rojiblanco.