Andrés Fernández seguirá como capellán desde Piedras Blancas
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Los nuevos destinos de los sacerdotes anunciados por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, tienen a Andrés Fernández, capellán del Sporting, entre uno de los afectados por los cambios. El nuevo destino del actual párroco de El Bibio y Viesques, en Gijón, será la Unidad Pastoral de Piedras Blancas. Allí tomará el relevo de Vicente Pañeda Requejo. Será efectivo el 8 de septiembre. Lo que no cambiará es su labor como capellán rojiblanco.
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