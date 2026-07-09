El canterano del Sporting de Gijón Christian Joel ya tiene club en Portugal
El portero cubano, de 27 años, se compromete hasta junio de 2028 con el UD Leiria de la segunda categoría lusa
Apenas un mes después de dejar el Sporting de Gijón, Christian Joel ya ha encontrado club: el guardameta cubano ficha por el UD Leiria de la segunda categoría de Portugal por dos temporadas, hasta junio de 2028, en una operación avanzada por LA NIUEVA ESPAÑA, y que este mismo jueves, 9 de julio, ha sido comunicada de manera oficial por el club luso. Joel, de 27 años, afronta su segunda aventura en el extranjero - la primera fue el AEK Larnaca de Chipre- y la tercera fuera del club rojiblanco -también militó un año cedido en el filial del Celta de Vigo-.
El acuerdo se documentó en las últimas horas, aunque ya había pacto verbal desde hace varios días. Y el portero nacido en La Habana pero criado en Gijón se sumará de inmediato a la pretemporada del UD Leiria, que ya ha comenzado los entrenamientos. De todas las salidas confirmadas por el club rojiblanco el pasado 30 de junio, Joel es el primero en firmar con un club y en tener ya nuevo destino. Sobre la mesa tenía más opciones en el mercado de Portugal e intereses en otros clubes de España, pero el Leiria ha apretado mucho para hacerse con la contratación. El canterano del Sporting de Gijón apunta a tener un rol importante en el Leiria, que aspira este curso a pelear el ascenso a la primera categoría del fútbol del país.
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