El Sporting rendirá homenaje a Manuel Vega-Arango en el estreno de la pretemporada: las claves del amistoso

El Real Sporting de Gijón abrirá la pretemporada 2026/27 con un partido que servirá también para recordar la figura de Manuel Vega-Arango. El conjunto rojiblanco se enfrentará al Marino de Luanco el próximo 18 de julio (19:00 horas) en el estadio de Miramar, en un encuentro que acogerá la primera edición del Trofeo Manuel Vega-Arango, creado en homenaje al histórico expresidente sportinguista.La cita supondrá el inicio de los amistosos de verano del Sporting, aunque el protagonismo recaerá en el estreno de un torneo que llevará el nombre de una de las figuras más relevantes de la historia reciente de la entidad gijonesa.

En cuanto a las entradas, el precio será de 12 euros para el público general y de 5 euros para los menores de 20 años, mientras que los menores de 15 podrán acceder gratuitamente. Las localidades estarán disponibles el mismo día del partido, a partir de las 16:30 horas, en las taquillas del estadio de Miramar.