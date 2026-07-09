Unionistas de Salamanca pretende la cesión de Yann Kembo, central del Sporting de Gijón
El club salmantino negocia el préstamo del zaguero francés, con la UD Logroñés también pendiente de la situación
El mercado se abre para Yann Kembo. Unionistas de Salamanca y la UD Logroñés, tienen mucho interés en conseguir la cesión del central francés de 24 años que ha sido descartado por el Sporting de Gijón. Ahora mismo quien más está apretando es Unionistas, pero todavía no hay acuerdo con el Sporting de Gijón en el reparto de la ficha que debe asumir cada club esta temporada por la cesión. Los dos clubes que competirán en Primera RFEF se han posicionado para tratar de conseguir el préstamo del potente defensa, de 1.96 metros de altura. Por el momento, no hay un acuerdo cerrado ni avanzado con alguno de los dos clubes que han mostrado un fuerte interés al club rojiblanco. Kembo, que tiene dos años más de contrato en el Sporting de Gijón, hasta 2028, se ejercitó ayer, miércoles, al margen en Mareo en el inicio de la pretemporada del club rojiblanco y no estuvo a las órdenes de Nicolás Larcamón.
Por otro lado, el club rojiblanco está cerca de alcanzar un acuerdo para rescindir a Jesús Bernal, que tiene una oferta en la mesa para firmar con el Racing de Ferrol, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El centrocampista está pendiente de que resuelvan los últimos trámites para zanjar su etapa en Mareo
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