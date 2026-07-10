Cuéllar renueva con el Mallorca a los 42 años y volverá a ser rival del Sporting de Gijón

Iván «Pichu» Cuéllar prolongará una temporada más su carrera deportiva. El exguardameta del Sporting de Gijón ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el RCD Mallorca y seguirá en activo a los 42 años.

Cuéllar llegó al conjunto balear en la temporada 2023-2024, durante la etapa del mexicano Javier Aguirre en el banquillo. Desde entonces, su participación en los partidos ha sido reducida, aunque el club valora especialmente su experiencia y su ascendencia dentro del vestuario.

La veteranía, un valor para el vestuario

La continuidad del portero responde, sobre todo, a la necesidad de contar con una figura veterana en un verano marcado por los numerosos movimientos en la plantilla. Su conocimiento del fútbol español y de la exigencia que supone pelear por el ascenso a Primera División puede convertirle también en uno de los enlaces entre los jugadores que permanecen y las nuevas incorporaciones.

Un mensaje de gratitud y unión

«Uno ya sabe perfectamente que pasan las temporadas y que cada vez está más cerca de no poder disfrutar de lo que más le gusta. Me resisto a ello y solo me sale una palabra, que es gratitud», aseguró Cuéllar en declaraciones difundidas por los medios oficiales del Mallorca.

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El guardameta también reclamó el apoyo de la afición de cara al próximo curso. «Es momento de aunar fuerzas. La afición tiene que saber que va a ser muy importante para el equipo. Cuando todos remamos en la misma dirección eres mucho más fuerte y crees en el objetivo común», señaló.