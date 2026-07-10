José Riestra, en Mareo para impulsar la confección de la plantilla del Sporting de Gijón

José Riestra ya está de vuelta en Gijón para avanzar en la planificación deportiva del Sporting de Gijón. El presidente ejecutivo del club rojiblanco volverá a ver este viernes a Mareo y tendrán la oportunidad de verse cara a cara con Nicolás Larcamón, después de varios días sin coincidir en persona, aunque ambos han mantenido una comunicación constante durante las últimas semanas. Riestra y Larcamón mantendrán a lo largo del día una reunión para abordar algunos aspectos estructurales de la planificación. El mexicano podría ver alguna de las dos sesiones de entrenamiento que ha programado el entrenador argentino en Mareo. Larcamón es, sin duda, la principal apuesta de Riestra desde su aterrizaje en Mareo.

Enric Blanch.

Riestra regresó ayer a España después de permanecer cerca de un mes en México por motivos personales y, además, representando a Orlegi Sports en el Mundial que se está celebrando en México y Estados Unidos. Antes de desplazarse a Gijón hizo escala en Madrid para mantener varias reuniones de trabajo y ya a última hora de la tarde llegó a Asturias . Larcamón, por su parte, aterrizó en España el pasado martes y este jueves dirigió su segunda sesión al frente del equipo en Mareo.

La planificación deportiva, en cualquier caso, llevaba semanas en marcha. Ambos ya habían coincidido recientemente en México, donde mantuvieron un encuentro presencial aprovechando el torneo, y desde entonces el contacto ha sido permanente, tanto por teléfono como por videoconferencia, una sintonía que está facilitando el trabajo entre entrenador y presidente ejecutivo. La reunión permitirá sin duda avanzar en varias de las operaciones que maneja el Sporting. La prioridad de la dirección deportiva continúa siendo reforzar el carril izquierdo, con la intención de acelerar en los próximos días la incorporación de un carrilero zurdo. Además, la comisión deportiva mantiene como objetivos prioritarios a Jastin García, futbolista del Girona, para el extremo izquierdo, y a Damián Rodríguez para reforzar otra de las posiciones ofensivas de banda. En ambos casos, el club es consciente de que se trata de operaciones muy complejas, aunque siguen siendo las preferencias para elevar el nivel competitivo de la plantilla. Paralelamente, el Sporting también pretende incorporar un mediapunta, si bien esa negociación todavía no se encuentra avanzada. Durante el encuentro, Riestra y Larcamón también repasaron la evolución del mercado y analizaron otros nombres que no han trascendido públicamente, pero que encajan en los perfiles definidos por el cuerpo técnico y la dirección deportiva. La pretemporada será igualmente importante para que el entrenador continúe evaluando a los jugadores y pueda precisar aún más las necesidades del equipo antes de afrontar la fase decisiva del mercado.

Riestra y Larcamón, una apuesta personal del presidente ejecutivo para liderar el nuevo proyecto deportivo, mantienen una excelente sintonía desde hace semanas. Ambos han estado en contacto permanente durante este tiempo y ya habían coincidido recientemente en México, donde pudieron mantener varios encuentros de trabajo de manera presencial. Esa relación fluida está facilitando la toma de decisiones en un momento clave de la planificación deportiva.

En el plano deportivo, Larcamón está satisfecho con las primeras sensaciones que le está dejando el equipo. El entrenador considera que el Sporting dispone ya de un once con un importante nivel competitivo y está muy contento con el rendimiento y la implicación que está observando en el día a día de los entrenamientos. La pretemporada, no obstante, será importante para seguir evaluando a la plantilla y obtener más información antes de definir con mayor precisión las necesidades del equipo.

Ocho integrantes y muchas caras nuevas. La composición del cuerpo técnico liderado por Nicolás Larcamón para la temporada 2026-27 queda ya cerrada para una campaña en la que el argentino se estrena. El nuevo entrenador rojiblanco estará respaldado por un equipo de trabajo formado por siete profesionales, que combina miembros de su confianza con técnicos que continúan en la estructura del club. Junto a Larcamón, el cuerpo técnico incorpora a Javier Bergés como segundo entrenador, Juan Cruz Mónaco como preparador físico y Miguel Ángel Vásquez como analista. Este es el equipo de máxima confianza del entrenador argentino.

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A este grupo se suman cuatro integrantes del staff del Sporting que seguirán formando parte del día a día del primer equipo: Carlos Castroagudín, como preparador físico; Jorge Sariego, en calidad de entrenador de porteros; Enric Blanch, como analista –la gran novedad como relevo de Caco Morán– y Javier Antuña, que desempeñará las funciones de psicólogo.