La ex del Sporting de Gijón Paula Redruello, campeona de Europa sub-19

La selección española femenina sub-19 vuelve a hacer historia. En Bosnia y Herzegovina, con la asturiana Paula Redruello, natural de Grao, en el grupo que ha marcado una época en las categorías inferiores, España derrotó este viernes a Alemania por 0-1 y conquistó su quinta Eurocopa sub-19 consecutiva, ocho en total, un récord que confirma el dominio de La Roja en el fútbol continental.

Para esta generación era el "último baile". Después de un año persiguiendo el mismo objetivo, el ciclo terminó con un nuevo título y con una imagen que resume el camino recorrido: todo el equipo celebrando unido un campeonato que pone el broche a una etapa brillante.

La final no tuvo nada que ver con el 0-5 que España le había endosado a Alemania en la fase de grupos. Las germanas aprendieron la lección y comenzaron el encuentro con mucha intensidad, llegando incluso a poner a prueba a Laia López en los primeros minutos. España, sin embargo, fue creciendo con el paso del partido hasta hacerse con el control del juego.

El gol que decidió el campeonato llegó en el minuto 60. Rosalía encontró a Irune Dorado, que firmó el único tanto de la final y acercó definitivamente el título a España. Las de David Aznar siguieron buscando ampliar la ventaja, mientras Alemania apenas logró generar peligro en la recta final.Con el pitido final llegó la celebración de un grupo que ya forma parte de la historia del fútbol español. Entre las campeonas estaba también Paula Redruello, que culmina así su trayectoria en la sub-19 con un nuevo título continental.

La emoción de Redru

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La futbolista asturiana, ex del Sporting de Gijón, no escondía la emoción tras la victoria. "Muy contenta. Ha sido un esfuerzo enorme para llegar hasta aquí y orgullosa de que todo ese trabajo se haya visto reflejado dentro y fuera del campo. Ahora toca celebrarlo", aseguró. Redruello también tuvo un recuerdo para quienes la han acompañado durante el torneo y a lo largo de todo el camino. "En la grada estaban mi padre, mi tía, mi primo y mi abuelo, pero también me acuerdo de mi madre, de mi hermano, de mis tíos, de mis primos, de toda la familia y de los amigos. De toda la gente que ha hecho un esfuerzo para que yo estuviese hoy aquí", señaló tras una final en la que no contó con minutos. Durante la celebración, la centrocampista volvió a portar la bandera de Asturias. "Siempre hay que acordarse de dónde venimos", dijo con una sonrisa.