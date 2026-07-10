Iker Martínez ya asoma con el primer equipo del Sporting: las claves de la pretemporada de Larcamón y dos dinámicas distintas

Iker Martínez se ha convertido en el canterano que más cerca está de hacerse un hueco en la primera plantilla del Sporting. El lateral derecho, de 21 años, es el único de los doce jugadores del Sporting Atlético que han comenzado la pretemporada bajo las órdenes de Nicolás Larcamón plenamente integrado en la dinámica del primer equipo, una situación que evidencia la confianza que el club rojiblanco deposita en su evolución. En este arranque de la pretemporada existen dos dinámicas claramente diferenciadas. Por un lado, la del primer equipo, en la que trabaja Iker Martínez junto al grueso de la plantilla profesional. Por otro, la de los futbolistas del Sporting Atlético que han sido llamados para completar las primeras sesiones estivales, pero que mantienen un papel distinto y una integración mucho menor en el trabajo diario del primer equipo. Esa separación también se aprecia en las charlas del técnico argentino, que divide a los futbolistas en ambos grupos. Iker Martínez forma parte del grupo del primer equipo, mientras que el resto de canteranos continúa dentro de la dinámica del filial.

La situación no impide que cualquier jugador del Sporting Atlético pueda convencer a Larcamón y ganar protagonismo durante el verano, pero, a día de hoy, los roles están perfectamente definidos y el del lateral gijonés es el más cercano a la primera plantilla. En Mareo consideran que el futbolista ha dado un importante paso adelante durante los últimos meses. En el club entienden que ha ganado madurez, personalidad y regularidad, hasta el punto de que consideran que su etapa en el Sporting Atlético está prácticamente agotada. A Iker Martínez todavía le resta una temporada de contrato, pero la idea es que pelee durante esta pretemporada por consolidarse definitivamente en la estructura del primer equipo.

Además de su crecimiento, la dirección deportiva valora especialmente su encaje en la propuesta de Larcamón. El argentino contempla el carril derecho como una posición clave en su sistema y considera que Iker Martínez reúne condiciones para desempeñar ese papel. La posibilidad de cubrir esa demarcación con dos futbolistas formados en Mareo, con Guille Rosas como principal referencia e Iker Martínez como alternativa, es un escenario que convence al club.

La comisión deportiva estudió durante las últimas semanas distintas alternativas para reforzar esa posición e incluso sondeó opciones como la de Alberto Dadie que puso rumbo al Burgos. Pero nunca se avanzó. La apuesta, en ese sentido, es clara: se quiere ver de cerca y testar el nivel de Martínez, que ya debutó en el primer equipo con Rubén Albés.

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El lateral aún no tiene garantizada una ficha del primer equipo ni contará, por el momento, con dorsal de la primera plantilla. Deberá ganarse ese estatus durante la pretemporada. Sin embargo, dentro del Sporting existe la convicción de que es el canterano mejor posicionado para dar el salto y las expectativas sobre su progresión son elevadas, hasta el punto de que ya trabaja con un rol claramente diferenciado respecto al resto de futbolistas del filial.