Larcamón, sus "muy buenas sensaciones" y la teoría del "proponer y que me propongan" antes de su presentación como entrenador del Sporting de Gijón

Nicolás Larcamón ya deja ver cómo pretende construir el nuevo Sporting de Gijón. Antes de desplazarse a Asturias para ponerse al frente del equipo, el técnico argentino participó en una charla con entrenadores de la Escuela Nicolás Avellaneda, centro ubicado en Argentina donde él se formó como entrenador, donde explicó su manera de intervenir en la planificación deportiva y de organizar el trabajo desde los primeros días.

El preparador rojiblanco, vinculado al club hasta junio de 2027, defendió una gestión compartida con las distintas áreas de la entidad. Larcamón quiere tener una participación activa en las decisiones, aunque sin imponer nombres ni convertir el mercado en una lista cerrada de peticiones personales. Su fórmula pasa por «proponer y que me propongan», siempre que las alternativas respondan a las necesidades del equipo.

Una plantilla adaptada a su idea

La decisión de aceptar la propuesta del Sporting llegó después de analizar el contexto deportivo del club, el número de salidas previstas y el margen existente para realizar fichajes. Larcamón era consciente de que habría una renovación parcial del vestuario y valoró las posibilidades de reconstruir el grupo con futbolistas ajustados a su modelo.

El argentino también destacó el potencial que observa en varios integrantes de la actual plantilla rojiblanca. Algunos jugadores ya le han transmitido «muy buenas sensaciones» y considera que pueden potenciar muchas de las características que busca habitualmente en sus equipos. A ello suma las incorporaciones que se encuentran en estudio y que, según explicó, encajan con el perfil pretendido para el nuevo proyecto.

Larcamón apuesta así por combinar la continuidad de futbolistas aprovechables con la llegada de refuerzos específicos. El entrenador pretende participar directamente en ese proceso junto a la secretaría técnica, la dirección deportiva, la presidencia y el resto de responsables de la estructura del club, pero desde una relación basada en el intercambio y el consenso.

Claridad desde los primeros entrenamientos

La otra gran prioridad del nuevo técnico del Sporting será establecer desde el inicio una estructura de funcionamiento reconocible. Larcamón quiere ofrecer «claridad sobre lo que pretendo» tanto a los jugadores como a todas las personas que trabajan alrededor del primer equipo.

Durante las primeras semanas de la pretemporada, el trabajo no se limitará a los principios tácticos o a la preparación física. El entrenador también pretende definir expectativas, repartir funciones, establecer procedimientos internos y concretar los canales de comunicación entre los diferentes integrantes del cuerpo técnico y de la plantilla.

La intervención de Larcamón en la Escuela Nicolás Avellaneda ofrece, de este modo, un primer boceto del funcionamiento que busca implantar en Mareo. El argentino afronta con el Sporting su primera experiencia en el fútbol europeo después de desarrollar su trayectoria en Venezuela, Chile, Brasil y México, donde conquistó con el Club León la Liga de Campeones de la Concacaf en 2023.

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