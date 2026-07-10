El Sporting encamina la cesión de Andrés Ferrari tras grandes avances con el Sint-Truidense

El Sporting de Gijón tiene muy avanzado el regreso de Andrés Ferrari. El club rojiblanco ha acercado de forma muy significativa sus posturas con el Sint-Truidense para cerrar la cesión del delantero uruguayo, una operación que llegó a complicarse por la enorme competenciaque se ha presentado para cerrar el trato, pero que ha experimentado avances muy importantes en las últimas horas. Aunque el acuerdo todavía no está completamente cerrado y restan algunos detalles por resolver, las negociaciones se encuentran muy bien encaminadas.

El Sporting ha realizado un importante esfuerzo para mejorar su propuesta y aproximarse a las pretensiones del conjunto belga, consciente de que Ferrari era una de las prioridades para reforzar la delantera de Nicolás Larcamón. Además, el papel del propio futbolista ha sido determinante en el desarrollo de las conversaciones. El atacante, de 23 años, ha trasladado en todo momento su deseo de regresar a Gijón, donde fue feliz durante los seis meses que militó como cedido en la temporada 2025-2026, y ha hecho todo lo posible para facilitar el entendimiento entre las partes.La negociación llegó a atravesar momentos de dificultad e, incluso, otros clubes apretaron para hacerse con los servicios del delantero. Sin embargo, el esfuerzo realizado por el Sporting y la firme voluntad de Ferrari de volver a vestir la camiseta rojiblanca han permitido que la operación quede muy cerca de concretarse.

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Si no se produce un giro inesperado en la recta final de las conversaciones, el delantero uruguayo regresará al Sporting en calidad de cedido y se incorporará de inmediato a la pretemporada a las órdenes de Nicolás Larcamón para reforzar el ataque del conjunto gijonés.