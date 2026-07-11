Damián Rodríguez, una operación a tres bandas entre el Sporting, el Celta y el Racing de Santander: las claves

La comisión deportiva del Sporting de Gijón tiene el foco puesto en Damián Rodríguez. El centrocampista del Celta de Vigo, de 23 años, es uno de los principales candidatos para reforzar la posición de pivote y el club rojiblanco ya ha mantenido varias conversaciones con la agencia Universal Twenty Two, que representa al futbolista, para trasladarle su fuerte interés. La operación, sin embargo, se encuentra todavía en una fase muy inicial. El Sporting aún no ha presentado ninguna oferta y en Mareo son conscientes de que se trata de una negociación compleja.

Loum y Gelabert, en Mareo, ayer | RSG

La de Damián Rodríguez es, en efecto, una operación a tres bandas. El futbolista tiene contrato con el Celta de Vigo hasta 2028, aunque el conjunto gallego no cuenta con él. El pasado mercado de invierno salió cedido al Racing de Santander en una operación que incluía una segunda temporada de préstamo en caso de ascenso, una condición que finalmente se cumplió. Sin embargo, el club cántabro ya ha comunicado a los representantes del jugador que no mantendrá esa cesión y ejecutará la cláusula que le permite romper el acuerdo. El Celta espera ahora la confirmación oficial de ese movimiento y, mientras tanto, ni siquiera ha citado al centrocampista para iniciar la pretemporada. Ese escenario mantiene a Damián en un limbo que condiciona cualquier negociación, motivo por el que el Sporting sabe que antes deberán resolverse esos pasos para poder avanzar con mayores garantías.

Pese a ello, en Mareo consideran que la operación es económicamente viable, ya que el futbolista no tiene una ficha especialmente elevada. Eso sí, el Sporting no está solo en la carrera. Damián Rodríguez también cuenta con mercado en Segunda División y el Granada es uno de los clubes que sigue muy de cerca su situación, por lo que la competencia será importante si finalmente queda desbloqueado su futuro.

El perfil del centrocampista encaja plenamente en la idea que maneja la dirección deportiva para reforzar la medular. Después de valorar durante las últimas semanas opciones de un corte más físico, como Miguel Atienza, Sergio Álvarez o Justin Smith, el Sporting ha ido orientando su búsqueda hacia un pivote con mayor calidad técnica, capaz de participar en la construcción del juego y ofrecer una salida limpia de balón. Ahí encaja Damián Rodríguez, que disputó veinte encuentros con el Racing de Santander durante la segunda vuelta y tuvo un papel relevante en el ascenso del conjunto dirigido por José Alberto López, aunque sin convertirse en un indiscutible. En cualquier caso, la comisión deportiva mantiene abiertas otras alternativas para esa posición.

Ese cambio de perfil también viene favorecido por otra de las noticias positivas que dejó la jornada en Mareo. Mamadou Loum completó ayer su primer entrenamiento con el grupo después de permanecer varios meses de baja por la rotura del tendón de Aquiles. El regreso del centrocampista senegalés supone un alivio y una excelente noticia para el cuerpo técnico, además de haber sido recibido con enorme satisfacción dentro del club, donde consideran que el futbolista ha vuelto muy fino físicamente y en un gran estado de forma tras su larga recuperación. En el Sporting incluso existe la confianza de que pueda empezar a asomar desde el inicio de la competición, aunque su reincorporación al ritmo competitivo será progresiva. Su vuelta permite recuperar precisamente ese perfil físico y de despliegue en la medular, un factor que también ayuda a explicar que la prioridad del mercado se haya desplazado ahora hacia un centrocampista de un corte más técnico.

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Mientras la dirección deportiva continúa avanzando en las distintas operaciones abiertas, José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, siguió este ayer de cerca la doble sesión de trabajo del primer equipo junto a Israel Villaseñor, director de gestión deportiva. Especialmente, la matinal. Riestra, que ya había estado el jueves en el tramo final del entrenamiento, permaneció durante buena parte de la mañana muy pendiente de su teléfono móvil, siguiendo la evolución de los diferentes frentes abiertos en el mercado, con la operación de Damián Rodríguez entre las carpetas que concentran buena parte de la atención en Mareo.