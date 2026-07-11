José Riestra anuncia que el Sporting hará dos fichajes "en cuestión de horas"

El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, José Riestra, aprovechó la presentación oficial de Nicolás Larcamón como nuevo entrenador rojiblanco para realizar un amplio repaso a la planificación deportiva y a la evolución del mercado de fichajes. El dirigente se mostró optimista con la llegada de nuevos refuerzos y aseguró que la dirección deportiva sigue fiel a la hoja de ruta marcada desde el inicio del verano. "Hemos tenido la oportunidad de tener bastantes reuniones e ir planeando semana a semana todo lo que va sucediendo en el mercado. El mercado está vivo y cosas que parecían muy cercanas se alejan y viceversa. Vamos muy en la mano del plan que necesita Larcamón y el club para darle esa identidad al club para poder competir y que todos estén orgullosos de lo que ven en la cancha más allá del resultado. Es un mercado de voluntades, cada vez lo confirmo más. Cuando uno quiere que sucedan las cosas hace todo lo posible por ello, como hizo el propio Larcamón dejando varias cosas de lado para tratar de ser historia en el Sporting. En las próximas horas están por llegar un par de refuerzos y queremos incorporar el resto en lo que resta de mercado y viendo lo que pasa semana a semana en la pretemporada para terminar de configurar la plantilla”.

En ese sentido, Riestra también puso nombre a dos de los objetivos prioritarios que maneja el Sporting para reforzar el equipo. El presidente ejecutivo confirmó que tanto Andrés Ferrari como Cuenca siguen encajando plenamente en el perfil buscado por el club y mostró su confianza en que, especialmente en el caso del delantero uruguayo, las negociaciones puedan resolverse de manera satisfactoria en un corto espacio de tiempo. “Desde un inicio comentamos que Ferrari y Cuenca reúnen las características que buscamos. Este sábado Cuenca tiene un partido importante y ojalá nos regale ese triunfo en la sub-19. Ferrari está cerca y es cuestión de detalles. Hay voluntad por todas las partes, su agente, el jugador y su club y ojalá lo podamos tener lo antes posible”.

Más allá del mercado, Riestra quiso poner en valor el trabajo desarrollado junto a Nicolás Larcamón durante las últimas semanas, recordando que, aunque la presentación oficial se haya producido ahora, ambos llevan meses preparando el proyecto deportivo de la próxima temporada. El dirigente destacó el conocimiento previo que tenía del entrenador argentino, al que siguió de cerca durante su etapa en México, y subrayó tanto su crecimiento profesional como la convicción que mostró desde el primer momento para incorporarse al Sporting. “No me queda más que reiterar la gran ilusión que tengo y que hemos venido trabajando estos dos meses. Hoy es la presentación oficial de Nicolás Larcamón, pero venimos trabajando de la mano este tiempo y detallando lo que será una temporada especial. Lo conozco desde hace muchos años, no pude trabajar con él, pero sí estuve muy cerca viendo su crecimiento. Nos enfrentamos un par de ocasiones en México, sé lo profesional que es y lo convencido que está de venir”.

Riestra también quiso dedicar unas palabras de bienvenida al nuevo entrenador, destacando el compromiso que mostró desde el primer contacto con el proyecto rojiblanco y garantizándole el respaldo de la entidad para afrontar una temporada en la que confía en cumplir los objetivos marcados de la mano de la afición. “No dudó nada en cuanto le transmitimos lo que buscábamos. Estoy seguro que juntos, como con los abonados, será un año espectacular. Trabajaremos con mucha intensidad e ilusión para lograr el objetivo. Nicolás, te doy la bienvenida y te deseo el mayor de los éxitos. Te aseguro que el club te dará todas las herramientas que necesites para el objetivo. Un placer poder trabajar contigo en un club tan grande y con tanta historia”.

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Por último, el presidente ejecutivo del Sporting se refirió a varias operaciones que no terminaron fructificando, como las protagonizadas por Óscar Trejo y Justin Smith. No obstante, dejó claro que esos contratiempos no alteran la planificación deportiva del club, que continúa centrada en incorporar futbolistas con un perfil determinado y completar la plantilla antes del inicio de la competición. “Se trastocaron algunas opciones en cuanto a nombres propios como Trejo o Smith, pero no como perfiles. En el mercado uno no se puede volver loco con un nombre propio sino trabajar en una serie de características para mejorar la competencia. Eran parte importante de la planificación, con Justin no entiendo qué cambió en el mercado para que no saliera porque habíamos llegado a lo que se pidió. Todos tienen un interés y a veces no se alinea todo eso, pero nuestra estructura e ideas no han cambiado. Seguimos trabajando por tener la plantilla configurada lo antes posible y de la mejor manera ahora que estamos a casi un mes de iniciar la competición y arrancar con el pie derecho”.