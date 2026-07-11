La presentación de Nicolás Larcamón: de su conversación "sincera" con Trejo, a las referencias a Luis Enrique y Klopp a su estilo en el Sporting

La sala de prensa de El Molinón acogió la presentación oficial de Nicolás Larcamón como nuevo entrenador del Sporting de Gijón. El acto estuvo presidido por el presidente ejecutivo del club, José Riestra, que fue el encargado de dar la bienvenida al técnico argentino antes de una comparecencia de unos 30 minutos ante los medios de comunicación. En la primera fila estuvieron presentes la esposa de Larcamón, Vicky Molina, y los integrantes de su cuerpo técnico: Juan Cruz Mónaco, Javier Berges y Miguel Ángel Vasquez. Además, varios abonados del Sporting, invitados por el club, siguieron la presentación desde la sala de prensa. Una vez finalizada la comparecencia, el entrenador posó para las fotografías oficiales sobre el césped de El Molinón.

Declaraciones de Riestra

José Riestra. «No me queda más que reiterar la gran ilusión que tengo. Es la presentación oficial de Nicolás, pero son dos meses en los que hemos venido trabajando de la mano y hemos venido detallando lo que será una temporada especial. Digo especial porque conozco desde hace muchos años a Nicolás. He tenido la fortuna de estar cerca de él, de ver su crecimiento y su desarrollo. Nos tocó enfrentarnos en un par de ocasiones. Sé lo profesional que es y lo preparado que está. No lo dudó nada. En el momento en que le pudimos transmitir qué estábamos buscando, no lo dudó. Estoy seguro de que será un año especial, que trabajaremos con mucha intensidad e ilusión para lograr el objetivo. Nicolás, darte la bienvenida. Tendrás el compromiso de que te daremos las mejores herramientas. Es un placer poder trabajar contigo. Bienvenido».

Declaraciones de Nicolás Larcamón

Toma de decisión al fichar. «La toma de decisión fue rápida cuando terminó el último proceso en México. Sabíamos que encarábamos un mercado largo, en el que, como cuerpo técnico, podían venir oportunidades muy buenas de diferentes ligas. A los pocos días sonó el teléfono. No queríamos escuchar a ningún otro club. Fue una decisión inmediata y, por suerte, nos pusimos de acuerdo».

Aterrizaje en Mareo. «Los primeros días, muy bien, haciendo un trabajo de diagnóstico y análisis, de conocer a los jugadores y mostrarnos. Venimos con una idea muy clara de lo que queremos desarrollar y establecer, pero siento que para ese establecer es fundamental comprender a la gente que venía siendo parte del proceso. Generar esa sinergia eficiente para lograr, en primer lugar, establecer una estructura que opere bien, que funcione bien y que logre hacer competir bien a los jugadores».

¿Qué perfil es? «En apariencia soy de esos entrenadores de nueva generación. Ya son once años entrenando equipos profesionales, casi 350 partidos a nivel profesional, con un crecimiento muy importante que he logrado junto a mi persona y a un staff que me acompaña desde hace casi una década. Algo que habla de nuestra consistencia. Hablar de palmarés… He dirigido dos Mundiales de Clubes y cuatro ligas. ¿Quién soy? Soy una persona que llega con un compromiso enorme, con una conciencia tremenda del lugar al que llega, de lo que representa para toda la gente, el compromiso y la tradición. Y con mucho deseo de que el Sporting no sea la puerta de entrada a Europa, sino que sea, con el tiempo, mi casa; que sea un lugar en el que sienta que es mi casa».

¿Qué estilo quiere? «La búsqueda es la que identifica a mis equipos. Esa intención de protagonismo, de ser un equipo valiente, combativo, esforzado, que tenga ese equilibrio para buscar un fútbol ofensivo con mucha consistencia, que los jugadores puedan atreverse sabiendo que, cuando cometemos un error, hay garantías de que todos los que están en el campo van a respaldar al que lo comete. Un fútbol protagonista, intenso y muy colectivo».

Ascenso. «Hay que ser criterioso y estar muy conectado con lo que representa el club, la tradición y la historia. Es innegable hablar de ascenso cuando hablamos del Sporting; esa idea de ambicionar un ascenso en un fútbol como el español fue lo que me trajo acá. Yo sabía que, saliendo de Cruz Azul y con dos meses de mercado, habría proyectos ambiciosos y tentadores, pero lo que me convocó fue escuchar a la directiva, la ambición con la que me hablaron y el deseo de ascender. Lo merece el club, la afición y la historia. Sería innegable no poner la palabra ascenso. Pero hay que ser muy consciente de que ese ascenso no es una cuestión de decirlo, sino de hacerlo día a día, forjarlo mes a mes. Los que tienen más experiencia saben que es cómo llegas a marzo y abril lo que determina ese logro. Es un camino largo, exigente y demandante».

Meses de estudio. «Ha sido positivo tener ese tiempo para conocer más. No siempre se tiene la posibilidad de asumir un equipo sabiendo que tienes mes y medio antes de iniciar el proceso. Lo capitalizamos para prepararnos a nivel deportivo. Pudimos visitar la ciudad cuando se hizo el acuerdo para tomar dimensión de lo que es el club para la ciudad. Te lo pueden decir, pero es necesario estar. Mi familia y yo empezamos a dimensionar lo que este club representa en la calle. A nivel deportivo sí que estuvimos muy alineados para atacar los dos grandes objetivos: conformar una plantilla muy competitiva y, en paralelo, hacer una preparación para que los jugadores lleguen al inicio del campeonato en las mejores condiciones”.

Fortalezas y debilidades. «La realidad es que hicimos el diagnóstico de la temporada pasada para ver la intención del fútbol que pretendemos desarrollar y, a partir de ese análisis, detectar virtudes y lo que pretendemos reforzar. Uno de los principales cometidos es dar continuidad a los jugadores fundamentales del plantel y ser muy precisos con los refuerzos; unos ya han llegado y otros llegarán en estas horas».

Dubasin, Gelabert y Otero. «Garantías en tiempo de mercado son difíciles porque hay estructuras de mercado que tienen cláusulas. Nadie está blindado en el fútbol y todo tiene un precio. En términos de entendimiento, claramente está la continuidad de esos jugadores y algunos más. Se lo dije a los jugadores: hay una línea clara de que haya un plantel competitivo y de enriquecer el plantel. Es una temporada exigente, demandante y larga, y requiere de esa conciencia en el recambio».

Mercado de fichajes. «Los nombres los tendrán que buscar ustedes. Me han demostrado que trabajan bien y la información llega. En cuanto a números, no puedo definir un número porque estoy en la etapa de diagnóstico. No sé si tendremos que salir después al mercado a buscar soluciones. Algunos nombres más vamos a traer».

Trejo. «Con lo de Óscar fui muy claro con él. Es un jugador que, por su trayectoria y por tratarse de una decisión importante a nivel familiar, tenía que saber muy claro cuál iba a ser el rol que iba a ocupar en la plantilla y él necesitaba esa información. Habría sido irrespetuoso por mi parte y no era favorable para el bienestar del grupo. Cuando le planteamos ese rol de líder y la posibilidad de competir con Gelabert para encontrar minutos, apareció la duda en él. Lo entendí y él me entendió. Fuimos transparentes y ahí decidió tomar el retiro. Le deseo lo mejor. Fue una persona muy respetuosa».

Los jugadores del filial. «Está bien la pregunta para aclarar una situación del momento de la pretemporada. Nosotros requerimos a varios jugadores jóvenes, pero fui muy claro: les dije que no formaban parte del primer equipo. Pero están a una oportunidad de estar ante los ojos del primer equipo. No para ser la primera opción, pero seguro que algunos de ellos van a terminar formando parte del plantel. Quiero ser cuidadoso; no dejan de ser jugadores jóvenes».

Referencias en el banquillo. «En cuanto a referencias, siempre me vinculé con los entrenadores de perfil más humano: Sabella; hoy por hoy, Scaloni es una referencia. Luis Enrique, casualmente, o no tan casualmente, es un líder con una espontánea naturalidad. Si algo me despierta admiración de los entrenadores son esos entrenadores auténticos, con un perfil humano, que no impostan nada. Como Klopp en el Liverpool».

Elección de los capitanes. «Recién hablaba de una etapa de diagnóstico, de escuchar la idiosincrasia. En España rige que el capitán responde a una trayectoria en el club. Hay que considerar ese aspecto. Pero, más allá de quien porte la cinta, mi idea siempre se rige por tener un grupo de referentes que empujen en el vestuario; que no sea una cuestión que recaiga en dos. Que haya seis o siete referentes. Muchas veces la afinidad de un capitán no siempre es la más cercana a un jugador que en algún momento necesitará apoyo. Hay que ampliar ese aspecto de los referentes».

Lista de descartes. «Esas listas no sé quién las confeccionó. Yo no las hice. Pero no las hice ni mucho menos las publicaría. Entiendo que la situación es propia de toda época de receso y de apertura de mercado. Hay jugadores que acaban siendo piezas importantes y no sería la primera vez. Es algo que pasa, y mucho. Hoy, siendo muy consecuente con el mensaje al plantel, sabemos que estamos en una etapa de diagnóstico y, si hay un jugador que revierte esa situación claramente, lo consideraríamos. A la hora del estudio de estas seis semanas éramos conscientes de que muchas de las conclusiones que habíamos tomado estaban validadas por un análisis profundo y no iban a cambiar por seis entrenamientos».

Pidió referencias. «Uno acude a personas que conoce y en las que confía, que conocen más a fondo las entrañas del club, de la liga y de los rivales. En cuanto a los colegas a los que consulté: Dani Guindos y Miguel Ángel Ramírez, con quien tengo muy buena relación, pero también me he apoyado mucho en gente que trabaja en el club. Tengo claro que toda esta gente puede aportar información muy valiosa, sin perder la oportunidad de que sea yo quien experimente y defina las cosas sin caerme tanto por cuestiones del pasado».

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Experiencia en otros países. «Tengo la experiencia de haber dirigido en México, Chile y Venezuela. En todos me fue muy bien en esos primeros meses de trabajo. Confío en que vayamos a encontrar una muy buena estrategia para encarar este nuevo desafío».