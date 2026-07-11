El Sporting de Gijón abre la puerta de Mareo a sus seguidores: próxima semana entrenamientos

El Sporting de Gijón abrirá al público dos de sus entrenamientos de la próxima semana en la Escuela de Fútbol de Mareo. En concreto, los aficionados podrán presenciar las sesiones del lunes por la mañana y del jueves por la tarde, en una nueva oportunidad para acompañar al equipo durante la pretemporada. Y, de esta manera, seguir los primeros entrenamientos de Nicolás Larcamón como entrenador del club rojiblanco; también será una oportunidad para que los aficionados puedan ver de cerca a a alguno de los cuatro fichajes cerrados por el club gijonés y también a los jugadores del Sporting Atlético.

El club permitirá el acceso a ambas sesiones en Mareo para que los seguidores rojiblancos puedan seguir de cerca el trabajo de la plantilla mientras continúa preparando el inicio de la temporada 2026-27