El Sporting de Gijón ultima el fichaje de Nikita Iosifov

El Sporting de Gijón tiene muy encaminada la incorporación de Nikita Iosifov. El extremo ruso, de 25 años, se encuentra libre tras finalizar su vinculación contractual Celje de la liga eslovena. y las negociaciones entre ambas partes están ya en una fase muy avanzada, hasta el punto de que el acuerdo está muy próximo a cerrarse, según ha podido saber este medio. El club lo quiere para jugar de carrilero largo. La operación se ha cocinado durante las dos últimas semanas y, si no surge ningún contratiempo de última hora, el futbolista apunta a incorporarse a Mareo a principios de la próxima semana para ponerse a las órdenes de Nicolás Larcamón y completar los últimos trámites antes de hacerse oficial su llegada.

Aunque Iosifov es un extremo izquierdo de formación, el cuerpo técnico rojiblanco considera que reúne las condiciones ideales para adaptarse al papel de carrilero de largo recorrido que pretende implantar Larcamón en su nuevo sistema. Su velocidad, capacidad para recorrer toda la banda y vocación ofensiva encajan con el perfil que buscaba la dirección deportiva para reforzar el costado izquierdo. El futbolista, internacional con la selección rusa sub-21 y con un valor de mercado de 1,5 millones de euros según Transfermarkt, llegaría además como agente libre, una circunstancia que facilita una operación considerada estratégica dentro de la planificación deportiva.

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La de Iosifov no será la única incorporación inminente. El Sporting también tiene muy avanzada la llegada del delantero Andrés Ferrari, que aterrizará en Gijón cedido por el Sint-Truidense belga, salvo giro inesperado. Con ambos movimientos prácticamente encarrilados, la entidad rojiblanca se dará ahora un margen para analizar el mercado antes de afrontar las siguientes incorporaciones. La hoja de ruta pasa por reforzar posiciones como la de mediocentro, mediapunta, extremo izquierdo, un atacante versátil y un central zurdo. En esa última demarcación, la prioridad continúa siendo el regreso de Andrés Cuenca, actualmente en el Como, aunque en Mareo asumen que se trata de una operación muy complicada por las condiciones de la negociación y la situación del futbolista