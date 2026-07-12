La otra cara del encuentro de Luis Enrique con sus excompañeros del Xeitosa: Formentera, muchas horas al volante y un doble mensaje

No fue uno, fue realmente un doble guiño a Luis Enrique para volver a reunirse, para celebrar juntos, en Gijón, el título del Campeonato de Asturias logrado con el Xeitosa en 1981. Un en privado, otro, público. El primero llegó con un vídeo compartido por LA NUEVA ESPAÑA con Luis Enrique justo antes de conquistar su segunda Copa de Europa consecutiva como entrenador del Paris Saint Germain. Fue cuando el gijonés atendió a este medio en París. En él, Brito, el entrenador de aquel equipo y una figura que marcó su trayectoria deportiva y personal, le enviaba suerte para el partido ante el Arsenal, además de proponerle volver a reunirse, en vacaciones, para compartir mesa y mantel con todos los que habían conquistado en el Xeitosa el que fue el primer título de los 37 de la intensa carrera de Lucho en el fútbol. Ahí quedó la cosa.

El segundo guiño para volver a reunir a aquella quinta inolvidable de jugadores del Xeitosa llegó poco pocos días después, también a través de LA NUEVA ESPAÑA. Este periódico citó en la pista del Colegio San Miguel, el escenario de los partidos como local del Xeitosa, a toda la plantilla de aquel conjunto campeón. A Abelardo, a los hermanos Juan Carlos y Viti Sampedro, a Roberto Cuñarro, Jorge Menéndez, Eugenio Alonso, Alberto Alonso, José María Fernández de Brito... Después de subrayar que Luis Enrique "ye el amu", de aquel encuentro partió la iniciativa de tomarlo en serio, de hacerle desde estas páginas un llamamiento público para animarle a alterar una agenda abarrotada de compromisos y con días de vacaciones contados, para volver a casa, regresar a Gijón, y compartir juntos el 45 aniversario de aquel primer título en el fútbol. Al guiño en LA NUEVA ESPAÑA se añadieron unos cuantos wasaps personales de su círculo más cercano. Luis, comprometido siempre con sus orígenes, fue poco a poco moviendo fechas en su calendario hasta confirmar asistencia.

Un momento de la comida del 45 aniversario del triunfo en el Campeonato de Asturias del Xeitosa. / Lne

Luis Enrique tuvo que hacer un doble viaje a Gijón en pocos días. El lunes estuvo en la ciudad que le vio nacer inaugurando, muy emocionado, la playa verde que ha tomado su nombre para reivindicar su entrega y carácter llevando el nombre de Gijón por el mundo. Después, tras una dedicatoria cargada de emotividad a sus padres, presentes en el acto, inició unos días de descanso en Formentera junto a su familia. Lo hizo con el compromiso de estar, cuatro días más tarde, el pasado viernes, de vuelta en Gijón para reencontrarse con algo más que excompañeros, para participar en un "encuentro de amigos", como definen varios de los componentes de aquel Xeitosa la reunión que mantuvieron en torno a la mesa. Y es que la gran mayoría compartió mucho más que un equipo, compartieron infancia. Tanto jugando al fútbol en el colegio San Miguel con la misma camiseta, como haciendo trastadas por el barrio de Pumarín, del que eran vecinos varios de ellos. Abelardo y el propio Luis Enrique, por ejemplo.

El restaurante elegido para realizar la comida del reencuentro fue El Medio Lleno, una casa que conoce bien Luis Enrique y que aseguraba, además de una experiencia culinaria perfecta, un espacio discreto y acorde al interés de celebrar los 45 años del título del Xeitosa con tranquilidad. Así fue. Cumplió Luis Enrique con su palabra de estar ahí, por mucho que la agenda deportiva y personal del considerado mejor entrenador del mundo apretara. Cumplió con el llamamiento iniciado en LA NUEVA ESPAÑA. Por ellos y por que lo merecía. Lo hizo tras un viaje relámpago, con muchas horas al volante. Un detalle que define la cara íntima de un entrenador al que muchos ven áspero ante los micrófonos, pero leal y fiel a sus orígenes como pocos o ninguno.