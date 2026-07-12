Nikita Iosifov: desembarco inminente en Asturias para fichar por el Sporting de Gijón

Desembarco inminente. El Sporting de Gijón ya tiene todo preparado para la llegada de Nikita Iosifov. La operación para incorporar al extremo ruso en propiedad está resuelta desde hace días y únicamente permanece pendiente de los últimos trámites administrativos, la firma del contrato y el reconocimiento médico para convertirse en oficial. Salvo contratiempo de última hora, el futbolista aterrizará en Asturias a principios de la próxima semana para completar un fichaje que el club rojiblanco ha llevado con el máximo hermetismo y discreción y que, a nivel interno, está considerado una incorporación de peso por su encaje en la idea de Nicolás Larcamón. La dirección deportiva entiende que Iosifov reúne el perfil de extremo con las condiciones necesarias para adaptarse al carril izquierdo de largo recorrido, una de las prioridades que el Sporting venía buscando reforzar en este mercado. De forma paralela, también está prevista la llegada del delantero uruguayo Andrés Ferrari, cedido por el Sint-Truidense belga, en las dos operaciones que José Riestra ya había señalado como las más calientes del mercado sportinguista.

El acuerdo con Iosifov quedó completamente cerrado hace ya varios días. De hecho, el futbolista lleva tiempo preparando su desembarco en Gijón, donde ha estado buscando vivienda antes incluso de viajar a Asturias para incorporarse a la disciplina rojiblanca. El ruso, que contaba con el interés de otros clubes de Segunda División, terminó decantándose por la propuesta del Sporting, convencido tanto por el proyecto deportivo como por el papel que la dirección deportiva le ha trasladado dentro de los planes de Nicolás Larcamón. La apuesta del Sporting responde a una idea muy concreta. En Mareo consideran que Iosifov puede desempeñarse como carrilero izquierdo en el sistema 5-3-2 que pretende implantar el técnico argentino. Su capacidad para recorrer muchos metros, su despliegue físico, su facilidad para llegar al área rival y su producción ofensiva le convierten en un perfil difícil de encontrar en el mercado. Además, su polivalencia permite utilizarlo también como extremo si el equipo modifica el dibujo durante determinados partidos o contextos de la temporada.

A todo ello se suma su conocimiento del fútbol español tras su paso por el Villarreal y el Castellón, así como su adaptación al idioma, factores que el Sporting también ha tenido en cuenta. Su última campaña en el Celje refuerza además esa apuesta: disputó 52 partidos oficiales, firmó 16 goles y repartió 12 asistencias, dejando también su sello en las competiciones europeas. Con Iosifov y Ferrari prácticamente cerrados, el Sporting, que ya suma seis de los diez fichajes previstos, no tiene ninguna otra operación tan avanzada en estos momentos, aunque la dirección deportiva continúa trabajando para completar la plantilla. El club mantiene abierta la búsqueda de un mediapunta, un pivote, un extremo izquierdo, un central zurdo y un delantero polivalente para terminar de dar forma al proyecto de Larcamón. Entre las alternativas para el centro del campo sigue apareciendo Damián Rodríguez, un futbolista que gusta, aunque no es la opción preferente a día de hoy. Para el extremo izquierdo, el principal candidato continúa siendo Jastin García, del Girona, una operación que depende de la decisión que adopte el conjunto catalán, donde todavía no han definido si contará con el jugador esta temporada e incluso valoran una posible renovación de su contrato.

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La llegada de Iosifov también ayudará a perfilar el carril izquierdo del Sporting. La idea pasa por que sea una de las referencias en esa demarcación, sin descartar que Gaspar Campos pueda ocupar ese rol en determinados escenarios. Todo ello mientras continúa abierto el debate sobre el futuro de Pablo García y cuál será finalmente su papel dentro de la plantilla rojiblanca. De momento, el Sporting afronta una semana llamada a ser decisiva en su planificación con dos incorporaciones listas para aterrizar en Asturias y varias operaciones más abiertas para completar una plantilla que todavía debe incorporar varias piezas antes del cierre del mercado.