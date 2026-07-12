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El Sporting de Gijón insiste en recuperar a Andrés Cuenca: campeón de Europa Sub-19 y citado con el Como

El Sporting trabaja en la cesión del zaguero, que hará la pretemporada con los de Fábregas

Andrés Cuenca.

Andrés Cuenca. / Guille Gomez

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A.M.

Gijón

Andrés Cuenca ya disfruta de unas merecidas vacaciones después de conquistar el Campeonato de Europa sub-19 con la selección española, un torneo en el que volvió a confirmar el enorme cartel que le acompaña. El central cordobés, nacido en Adamuz el 11 de junio de 2007 y de 19 años, fue una pieza importante en el combinado dirigido por Paco Gallardo, participando en los cinco encuentros del campeonato y formando parte de una defensa que completó un torneo perfecto, sin encajar un solo gol. Finalizada su participación internacional, el zaguero comenzará ahora su periodo de descanso antes de incorporarse a la disciplina del Como, club propietario de sus derechos y con el que está citado para iniciar la pretemporada a las órdenes de Cesc Fàbregas.

El conjunto italiano, que disputará la próxima edición de la Liga de Campeones, estudia reforzar también su eje defensivo, aunque su intención pasa por disponer de una plantilla amplia para afrontar un calendario mucho más exigente. El regreso de Cuenca continúa siendo la prioridad absoluta de la dirección deportiva para reforzar el perfil de central izquierdo, una demarcación en la que, a día de hoy, Nicolás Larcamón únicamente cuenta con Diego Sánchez como especialista para esa posición dentro de la defensa de tres centrales que pretende implantar.

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En Mareo no existe una urgencia inmediata para cerrar esa incorporación y el club puede permitirse esperar acontecimientos durante parte del verano. Sin embargo, también son plenamente conscientes de que la operación se presenta muy complicada.

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