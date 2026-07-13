Decenas de sportinguistas hacen cola en El Molinón para renovar: “Es como el día de Navidad o Reyes"

Las taquillas de El Molinón registraron largas colas desde primera hora de la mañana con motivo del inicio de la campaña de renovaciones de abonados del Sporting para la temporada 2026-2027. La fila de aficionados llegó a alcanzar la zona del Carling Goal, en la esquina del estadio, en una muestra más del entusiasmo con el que la afición rojiblanca afronta un nuevo curso. Pese a que el club ofrece la posibilidad de completar el trámite de forma telemática, centenares de seguidores optaron por acudir de manera presencial a las oficinas del estadio. Más allá de la gestión administrativa, muchos quisieron mantener una tradición que conserva un marcado componente sentimental: recoger el carné de abonado en persona y dar así el pistoletazo de salida a una nueva temporada.

Entre los primeros en llegar estuvo Xuacu Rodríguez, presidente de la Peña Sentimiento Rojiblanco, que aguardó desde primera hora para completar la renovación. “Es como si fuera Nochebuena, Navidad o el día de Reyes. Nosotros podíamos haberlo hecho on-line y era fácil, pero al hacerlo ir allí seguía recoger el abono en oficinas o ir a casa. A los que tienen el recibo domiciliario se los cobran los primeros y son los últimos en recibir el abono. La gente que renueva de esa manera no sabe qué número tiene hasta que te llega el abono a casa. Pensamos entonces que casi es mejor ir a la oficina. Y la disculpa que usamos era muy buena. La Peña Sentimiento Rojiblanco es abonada como si fuera una persona física. En la renovación online no te lo admitía; había que ir de manera física”.

Para Rodríguez, la jornada va mucho más allá de una simple renovación administrativa. “Hoy es el día que empiezan las ilusiones. Borrón y cuenta nueva. Es el día en el que renovamos ilusiones más que renovar el abono”.

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Sobre las expectativas deportivas, el presidente de la peña también quiso dejar un mensaje de confianza en el nuevo curso. “¿Si confiamos en el proyecto? Vamos a eliminar la palabra proyecto. Confiamos en el equipo y en el cuerpo técnico. Estamos esperando como agua de mayo que llegue el partido en Miramar”, concluyó.