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Nikita Iosifov ya está en Gijón para fichar por el Sporting: pruebas médicas y anuncio oficial en cuestión de horas

El extremo ruso, de 25 años, ha aterrizado esta mañana en Asturias

Nikita Iosifov, con el Mirandés. | CDM

Nikita Iosifov, con el Mirandés. | CDM

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Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Nikita Iosifov ya está en Gijón. El futbolista ruso, de 25 años, llegó este lunes a Asturias para pasar el reconocimiento médico y cerrar su incorporación al Sporting, que será oficial en las próximas horas si no surge ningún contratiempo. El extremo acabó este domingo su contrato con el Celje esloveno y se convertirá en el quinto fichaje rojiblanco del verano, tras las incorporaciones de Egoitz Arana, Jorge Sáenz, Emanuel Gularte y Aimar Duñabeitia. El sexto será Andrés Ferrari, a quien también se espera enseguida en Asturias, quizá el martes.

Tras cerrar la incorporación de Iosifov, un futbolista al que el club contempla principalmente para actuar como carrilero izquierdo, la prioridad pasa ahora por reforzar el centro del campo con la llegada de un pivote y también un extremo izquierdo, además de un mediapunta. La dirección deportiva maneja una lista reducida de candidatos para esa demarcación de centrocampista. Entre ellos figura Damián Rodríguez, del Celta de Vigo, aunque no es ahora mismo la primera opción.Otro de los nombres que está en la mesa, como informó el periodista Ángel García, es el de Álex Sala, cuya salida del Lecce podría producirse en las próximas fechas si termina rescindiendo su contrato con el club italiano.

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