Nikita Iosifov ya es nuevo jugador del Sporting de Gijón: "Espero que consigamos el objetivo de subir a Primera"

«El Sporting tiene que estar en Primera y ojalá que podamos conseguir el objetivo este año», aseguró Nikita Iosifov en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Sporting de Gijón. El extremo ruso, de 25 años, se convirtió este lunes en el quinto fichaje oficial del conjunto rojiblanco para la temporada 2026-2027. Firma por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con otra campaña opcional. Su incorporación llevaba prácticamente una semana cerrada y únicamente restaban los últimos trámites para hacerla oficial. El jugador llegó a primera hora del lunes a Gijón para superar el reconocimiento médico y, horas después, el club anunció su fichaje a través de una leyenda de la entidad como el también ruso Igor Lediakhov. «Confío en mi compatriota. Nos dará muchas alegrías. Será un gran año para todos», le bendijo el exjugador ruso.

«Estoy feliz de estar aquí. Quiero agradecer al club y a la afición. Tengo confianza y apoyo», afirmó el atacante, que aterriza en Mareo tras completar una brillante temporada en el Celje esloveno, donde disputó 52 partidos oficiales, marcó 16 goles y repartió 12 asistencias, además de dejar su huella en las competiciones europeas. El extremo ruso ya conoce el fútbol español tras su paso por el Villarreal, el Mirandés y el Castellón, una experiencia que también ha pesado en la apuesta del Sporting. En Mareo entienden que su perfil encaja a la perfección en la idea de juego de Nicolás Larcamón, que lo contempla como un carrilero izquierdo de largo recorrido, aunque su polivalencia también le permitirá actuar como extremo cuando el técnico apueste por otros sistemas.«Tenemos que hacer nuestro trabajo y ojalá que podamos conseguir los objetivos», añadió el futbolista, que se incorpora al proyecto rojiblanco con el reto de contribuir al regreso del Sporting a Primera División.

Por otro lado, el Sporting ya tiene encarrilado su sexto fichaje. Se trata del delantero uruguayo Andrés Ferrari, que llegará cedido desde el Sint-Truidense belga. La operación está pendiente únicamente del intercambio de la documentación necesaria para quedar cerrada, aunque su desembarco en Gijón no será tan inmediato como se esperaba la pasada semana.

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En el apartado de salidas, el club rojiblanco tiene muy avanzada la rescisión del contrato del centrocampista Jesús Bernal, al que todavía le restaba una temporada de vinculación. Además, también está cerca de concretarse la salida de Amadou Matar Coundoul, que cuenta con una oferta de cesión del Karpaty Lviv ucraniano