El Sporting ficha a un lateral internacional con Marruecos: Moha Dahmouni refuerza el Sporting Atlético
El club rojiblanco firma al lateral derecho para las próximas dos temporada
El Sporting de Gijón ha cerrado la incorporación de Moha Dahmouni, lateral derecho que ha firmado un contrato con la entidad rojiblanca hasta junio de 2028. Es decir, firma por dos temporadas. El defensa, nacido en Arteixo (A Coruña) el 17 de abril de 2006, llega para reforzar el Sporting Alético. El movimiento llega justo cuando el club valora promocionar a Iker Martínez, que es uno más en la dinámica del primer equipo para Nicolás Larcamón.. Este es el segundo refuerzo del proyecto de Óscar López, tras Dani Noya.
Dahmouni inició su formación en las categorías inferiores del CD Lugo antes de incorporarse a la cantera del RC Celta, donde completó buena parte de su etapa como futbolista base. El pasado año dio un nuevo paso en su carrera al fichar por el Villarreal CF, club en el que compitió tanto con el Juvenil A como con el Villarreal C. Además de su trayectoria en clubes, el nuevo jugador rojiblanco ha formado parte de la selección sub-20 de Marruecos, con la que ha tenido la oportunidad de disputar compromisos internacionales, confirmando la progresión que ha mostrado en las últimas temporadas.
Con este movimiento, el Sporting mantiene su apuesta por incorporar jóvenes con proyección para fortalecer el Sporting Atlético y potenciar el desarrollo de futbolistas con opciones de alcanzar el primer equipo en el futuro. El club ha dado la bienvenida a Moha Dahmouni y le ha deseado el mayor de los éxitos en esta nueva etapa como jugador sportinguista
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