Abierta la inscripción para la quinta edición del torneo de golf de Amichen en beneficio de un programa de la Fundación del Sporting

El campo municipal de La Llorea acogerá el sábado 25 de julio la quinta edición del torneo de golf benéfico de Amichen, la Asociación Multidisciplinar de Investigación y Clínica de Hematología, Endocrinología y Nutrición. La competición tendrá fines solidarios. La recaudación obtenida durante la prueba se destinará al programa fútbol andarín de la Fundación Real Sporting Marea Rojiblanca, una modalidad de fútbol adaptado en la que participan, mayoritariamente, pacientes con mieloma derivados por el Hospital Universitario de Cabueñes. El torneo se disputará bajo la modalidad Individual Stableford. Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico golf@gijon.es, en el teléfono 985 181 030 o mediante la aplicación Claphouse, esta última opción reservada a los abonados de Golf Gijón.

La iniciativa volverá a unir deporte y solidaridad con el objetivo de respaldar un programa que utiliza la actividad física como herramienta para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El programa de fútbol andarín desarrollado por el conjunto rojiblanco ha terminado siendo replicado tanto dentro como fuera de Asturias por otros clubes de fútbol y entidades relacionadas con el deporte. Su accesibilidad y grandes resultados en terminos de salud y sociabilidad avalan su crecimiento.