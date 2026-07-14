La intrahistoria del último fichaje del Sporting Nikita Iosifov: de la oferta del Granada a una renovación por ascenso

Su fichaje llevaba prácticamente una semana cerrado tras diez días de conversaciones, aunque faltaban algunos flecos que dilataron finalmente su llegada a Asturias. Tenía sobre la mesa varias opciones de clubes importantes en Segunda División. Entre ellos, una oferta formal del Granada, que se encuentra en pleno curso de la compraventa. Nikita Iosifov, que este martes ha estado rematando trámites burocráticos para fijar su residencia en Gijón y se ejercitará de manera individual en el gimnasio, por lo que hasta el miércoles no está previsto que se entrene a las órdenes de Nicolás Larcamón, firma por el Sporting por una temporada, pero renovaría por un segundo curso más en Mareo, hasta 2028, en caso de ascenso a Primera División. Ese es, por motivos deportivos pero también contraactuales, su gran objetivo en su etapa en Gijón. Así, de hecho, lo verbalizó el mismo jugador en sus primeras declaraciones como rojiblanco: "Este club tiene que estar en Primera División".

El futbolista ruso, de 25 años, viene de hacer la mejor temporada de su carrera en Eslovenia: con el Celje, marcó 16 goles y repartió 12 asistencias. Números muy potentes, pese a competir en distintas posiciones del ataque. 4 de esos tantos, de hecho, los marcó en Europa (fases previas y Conference). En Mareo valoran su polivalencia (puede desenvolverse en las dos bandas como extremo, es capaz de jugar de mediapunta e incluso como falso "9"). En principio, Nicolás Larcamón y en la comisión deportiva creen que puede desenvolverse como carrilero izquierdo. Es el perfil que querían los jefes deportivos para esa demarcación de carrilero largo en la izquierda: un extremo que tenga área (ahí están sus números) pero que sea capaz de sostener y repetir esfuerzos de alta intensidad para subir y bajar la banda.

En principio, la comisión deportiva del Sporting de Gijón no prevé incorporar a un lateral izquierdo ni a otro carrilero para ese rol. Esa posición está cubierta, entienden en el club, con Iosifov y también con la opción de situar ahí a Gaspar Campos e, incluso, con Pablo García. El lateral zurdo gijonés es, en estos momentos, el 'descarte' que más opciones tiene de quedarse en la primera plantilla. De hecho, goza de avalistas importantes en la cúpula de la dirección deportiva. Luego mandará la pretemporada, lo que piense Larcamón, el club, y, evidentemente, también el mercado, que es cambiante. Pero, en estos momentos, no se descarta en absoluto que Iosifov, Gaspar y Pablo García sean los carrileros de Nicolás Larcamón.

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El club, mientras, sí pretende firmar a un extremo específico. Y, de hecho, tiene el foco puesto en su primer objetivo: Jastin García. Pero, de momento, esa operación está pausada, a la espera de la opinión del Girona y de su proceso -el club catalán necesita sacar antes a otros jugadores con fichas pesadas-. Quien sí está cerrado es Andrés Ferrari, que llegará cedido del Sint-Truidense belga. Será el sexto fichaje del proyecto 2026-2027. Luego quedarían tres o cuatro más: un pivote, el extremo izquierdo, un central zurdo... y, a priori, un mediapunta.