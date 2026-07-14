El Sporting de Gijón quiere para su filial a esta promesa de la cantera del Fútbol Club Barcelona y Espanyol: Oriol Pallás

El Sporting de Gijón ha puesto su mirada en Oriol Pallàs, extremo, de 18 años, que acaba de terminar etapa en el juvenil del FC Barcelona y que también ha estado en la cantera del Espanyol. Pallás estuvo once años en la cantera del club blanquiazul hasta pasar al juvenil A del Barça. Con el Fútbol Club Barcelona, incluso, llegó a participar en algún entrenamiento con el primer equipo. Era uno de los talentos más prometedores del caladero culé y destaca por su capacidad de desequilibrar en el uno contra uno y punta de velocidad en ataque. El club rojiblanco, que lleva tiempo recopilando informes, ya ha iniciado conversaciones para conocer la situación del joven futbolista y explorar la posibilidad de incorporarlo al Sporting Atlético, que competirá en Tercera RFEF, dentro de su apuesta por seguir incorporando jóvenes con proyección. La operación se encuentra todavía en una fase inicial, aunque se han producido los primeros contactos entre las partes.

El club rojiblanco, que ya cerró los fichajes del mediocentro Dani Noya y más recientemente del lateral Moha Dahmouni, trabaja ahora en la incorporación de este prometedor atacante para que se incorpore al proyecto de Óscar López, quien ya se encuentra en Asturias. Noya y Dahmouni estarán seguro en el comienzo de la pretemporada de los López.