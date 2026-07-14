Los viajes de Diego por la España mundialista: "En Atlanta vi más camisetas del Sporting de Gijón que del Real Madrid"

Asturiano nacido en México y seguidor, como pocos, de la selección española en el Mundial. Diego Álvarez Bada estuvo presente en el amistoso de España en Puebla antes de acompañar al combinado nacional en todos los partidos de la fase de grupos. "Los dos de Atlanta (Estados Unidos), ante Cabo Verde y Arabia, y ante Uruguay, en Guadalajara (México), con mi esposa y mi hermano", concreta. A la ruta le sumó el inaugural de la selección de Estados Unidos en Los Ángeles, frente a Paraguay, y el República Checa-Corea disputado también en Guadalajara. Tras agotar sus vacaciones y regresar a su trabajo, la semifinal, ante Francia, la seguirá esta noche en la capital mexicana, "el DF". "Es una final anticipada", afirma.

Diego posa durante el partido de Paraguay y Estados Unidos en Los Ángeles.

Está acostumbrado a sumar kilómetros. Trabaja como tripulante de cabina en una aerolínea y cuenta las horas para completar su última ruta, desde Tijuana, y sentarse a ver el partido de España "en un bar con amigos". El lugar elegido tiene un guiño a Asturias. "Vamos a la sede de la peña oviedista Isidro Lángara", señala este sportinguista al que la rivalidad no le limita cuando se trata de sumar asturianos a miles de kilómetros de la región. "Va a costar. Ellos llegan en un momento excelente", señala este hijo de llanisco emigrados a tierras mexicanas, sobre la dificultad de Francia. "Están en un momento excelente y nosotros tenemos a jugadores desequilibrantes como Lamine o Nico Williams que no pasan por su mejor momento", reflexiona. Lo que tiene claro es que "los cuatro que siguen vivos en el torneo lo están por justicia, tienen un punto más que el resto".

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Diego, con una bandera emblemática de los orígenes del Sporting, en Atlanta, en el partido ante Cabo Verde.

De su experiencia en el Mundial guarda un montón de fotos y un puñado de anécdotas. "En Guadalajara me encontré con José Riestra y Gerardo García en el partido de España", señala del presidente ejecutivo del Sporting y del responsable de scouting de Orlegi, respectivamente. "Vi más camisetas del Sporting en Atlanta que del Madrid", asegura sobre los muchos sportinguistas con los que se cruzó en el Mundial. "Hasta en el museo de Coca-cola me paró un señor para preguntarme si era el aficionado que viajaba a ver todos los meses al Sporting desde México", concluye sobre su popularidad en la internacional y mundialista familia rojiblanca.