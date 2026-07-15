El Sporting de Gijón apunta alto por el fichaje del pivote: sondea estos perfiles
El club busca un salto de nivel para esta posición y tiene a Guillamón en su lista
Orlegi Sports parece decidido a subir el tono del mercado y a ir con todo en su quinto proyecto deportivo en el Sporting de Gijón. Después de rechazar en las últimas horas una oferta de 2,6 millones de euros más 400.000 euros en variables por Jonathan Dubasin, tal y como informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA este miércoles en su edición digital, el club rojiblanco quiere aprovechar el mercado para reforzar la plantilla con futbolistas de un perfil importante. La negativa a la propuesta por el atacante refleja la intención de la entidad de construir un equipo competitivo y pelear por objetivos ambiciosos durante la próxima temporada. En ese escenario, la dirección deportiva centra buena parte de sus esfuerzos en incorporar un mediocentro de garantías que dé un salto de calidad a la plantilla.
Entre los nombres que maneja el Sporting figura Damián Rodríguez, centrocampista del Celta de Vigo. Es un futbolista que gusta en Mareo y cuya situación está siendo seguida desde hace tiempo, aunque en estos momentos no ocupa los puestos más altos dentro de la lista de prioridades de la dirección deportiva. Pero por delante aparece un perfil que convence especialmente: Hugo Guillamón. El centrocampista valenciano, de 26 años, milita actualmente en el Hajduk Split croata y reúne varias de las características que busca el Sporting para reforzar el pivote. Su capacidad para organizar el juego, su polivalencia y la experiencia acumulada tanto en Primera División como en competiciones internacionales lo convierten en una de las opciones mejor valoradas. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, en los últimos días se han producido contactos con la agencia de representación del futbolista para conocer de primera mano su situación y explorar las posibilidades de una futura incorporación. Se trata de una operación compleja, pero el nombre de Guillamón se encuentra entre los favoritos de la dirección deportiva para reforzar el centro del campo.
En paralelo, el Sporting sigue trabajando en la incorporación de un extremo izquierdo. La gran prioridad para esa demarcación continúa siendo Jastin García, futbolista del Girona. Como informó este periódico, el conjunto catalán ya ha trasladado al jugador una oferta de renovación para ampliar su contrato. Sin embargo, el extremo ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en el Sporting, un destino que considera atractivo para continuar su crecimiento. En cualquier caso, cualquier operación pasará por una negociación entre el Sporting y el Girona, ya que el club catalán mantiene la intención de asegurar la continuidad del futbolista antes de tomar una decisión sobre su futuro.
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