El Sporting de Gijón y una labor capaz de superar los 19.000 beneficiarios en tiempo récord: un simbólico homenaje, varios reconocimientos y una emocionante despedida

Cifras de récord, un simbólico homenaje, varios reconocimientos y una emocionante despedida. La Fundación Real Sporting Marea Rojiblanca cerró la temporada con los mejores registros de su trayectoria en número de actividades, impacto social y personas atendidas. La entidad vinculada al club gijonés alcanzó los 19.370 beneficiarios directos a través de sus diferentes programas e iniciativas solidarias. Entre ellos se encuentran los 234 usuarios que participan semanalmente en los proyectos de fútbol dirigidos a personas con discapacidad intelectual, pacientes oncológicos o personas con problemas de salud mental, entre otros colectivos.

La Fundación Marea Rojiblanca desarrolló durante la campaña un total de 793 actividades, que supusieron 2.011,5 horas de trabajo. Las diferentes iniciativas contaron con la participación de 1.196 voluntarios y con la colaboración de 165 entidades sociales, educativas e institucionales.

Cocina Económica

Una de las acciones más destacadas de la temporada fue el homenaje realizado a la Cocina Económica de Gijón con motivo de su 120.º aniversario. Los jugadores del Sporting lucieron el logotipo de la entidad social en la parte frontal de sus camisetas durante el partido ante el Eibar correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga. La iniciativa fue coordinada por la Fundación y Siroko, que cedió gratuitamente su espacio publicitario. Las camisetas utilizadas por los futbolistas fueron posteriormente subastadas con fines solidarios.

El regreso de LaLiga Genuine

La Escuela de Fútbol de Mareo volvió a convertirse los días 7 y 8 de marzo en una de las sedes de LaLiga Genuine, la competición promovida para jugadores con discapacidad intelectual. Más de 500 integrantes de 24 equipos de toda España participaron en la segunda fase de la temporada, en un encuentro que reunió durante todo el fin de semana fútbol, convivencia y actividades destinadas a fomentar el compañerismo y el respeto. El campo de El Molinón acogió también el encuentro anual de las fundaciones y las áreas sociales de los clubes profesionales españoles. Durante la jornada, la Fundación del Sporting presentó, junto a la Fundación LaLiga, un estudio sobre el impacto social del programa Fútbol Andarín. Según el análisis, la inversión realizada en este proyecto genera un retorno de 179.451 euros para el sistema público.

Reconocimientos a su labor

El trabajo de la Fundación fue reconocido durante la campaña en diferentes ámbitos. La entidad recibió una distinción en la Gala Mujer, Deporte y Cáncer, celebrada en la sede del Comité Olímpico Español, por su colaboración con el Hospital Universitario de Cabueñes en el desarrollo de fútbol andarín.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Asturias le concedió, además, su reconocimiento a los Valores Humanos, mientras que el Colegio Dominicas la distinguió con el Sello Gijón Actúa 2026.

Otra de las novedades de la temporada fue la alianza alcanzada con la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España. Ambas entidades pusieron en marcha un proyecto para formar en derechos humanos a través del deporte a profesores y alumnos de diferentes centros educativos asturianos. Esta colaboración permitió también la visita a Gijón de Mariel Hemingway, actriz y activista vinculada a la defensa y la concienciación sobre la salud mental.

La Fundación mantuvo igualmente sus campañas tradicionales de donación de sangre, juguetes y alimentos. Estas iniciativas se desarrollaron durante las fechas navideñas en colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Mar de Niebla y el Banco de Alimentos de Asturias.

Despedida a Daniela Alonso

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El final de la temporada supuso también la despedida de Daniela Alonso Vaquero como protagonista del programa Refuerzo de Lujo. La niña leonesa, de nueve años y con síndrome de Down, pudo participar durante la campaña en diferentes actividades del Sporting y conocer desde dentro el funcionamiento del club junto a su familia. Daniela tomó el relevo en el segundo año de un programa con el que la Fundación busca acercar la entidad rojiblanca y su día a día a menores que atraviesan circunstancias especiales.