El Sporting de Gijón rechaza una gran oferta por Jonathan Dubasin de Osasuna: las cifras y claves

El Sporting de Gijón ha rechazado en las últimas un ofertón por Dubasin de Osasuna. La oferta formal alcanza los tres millones de euros por Jonathan Dubasin. La propuesta, presentada por escrito por Osasuna a Mareo, asciende a unos 2,6 millones de euros fijos más 400.000 euros en variables, una cifra que ronda los tres millones de euros y que refleja la firme apuesta del conjunto navarro por hacerse con el atacante. El club rojiblanco considera a Dubasin una pieza fundamental de su proyecto deportivo y, por el momento, no contempla facilitar su salida: pide la cláusula de rescisión.

La propuesta de Osasuna supone prácticamente duplicar la inversión realizada por el Sporting hace un año. El club gijonés pagó 1,6 millones de euros al Basilea para hacerse con el extremo, una operación de la que todavía resta por abonar alrededor de 500.000 euros. El fuerte interés del conjunto navarro responde a una petición expresa de Luis Ramis, que considera a Dubasin un refuerzo prioritario para su plantilla. Osasuna es, hasta la fecha, el club que más fuerte ha apostado por el futbolista, trasladando una oferta formal, por escrito y de un importante calado económico.

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Por parte del jugador, el compromiso con el Sporting siempre ha sido absoluto. Dubasin ha estado plenamente centrado en el proyecto rojiblanco desde su llegada y no ha protagonizado ningún movimiento para salir. Sin embargo, la propuesta de Osasuna le abre la posibilidad de dar el salto a Primera División, una oportunidad deportiva de gran relevancia para cualquier futbolista. En anteriores mercados, Espanyol y Alavés ya habían seguido de cerca su situación, aunque ninguno llegó a presentar una oferta del nivel de la formulada ahora por el conjunto navarro.