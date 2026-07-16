La Liga Genuine organizada junto al Sporting en Mareo dejó un impacto de 260.000 euros en Gijón

La segunda fase de LaLiga Genuine Moeve, celebrada los días 7 y 8 de marzo en las instalaciones de Mareo, generó un gasto turístico de 260.321 euros en Gijón. La competición, organizada por la Fundación LaLiga y que tuvo al Sporting y a su Fundación como anfitriones, reunió a un total de 1.379 jugadores, técnicos y espectadores. Así lo asegura un estudio dado a conocer este jueves por el gobierno municipal y el Sporting de Gijón

La capacidad de atracción del torneo quedó reflejada en que 1.244 de los asistentes no residían en Gijón y alrededor de 1.100 pernoctaron en la ciudad. Así lo recoge el informe elaborado por Invesmark por encargo de Visita Gijón para analizar la repercusión turística y económica del acontecimiento.

La mayor parte del gasto generado se concentró en el alojamiento y la hostelería, con 222.261 euros. El desembolso en transporte, principalmente en combustible, ascendió a 22.239 euros, mientras que el comercio y otros servicios recibieron 7.486 euros cada uno.

El estudio estima, además, que la celebración de la fase aportó 207.262 euros al valor añadido bruto local. De esta cantidad, 121.569 euros correspondieron a efectos directos, 54.178 a efectos indirectos y 31.515 a efectos inducidos.

El gasto medio de los visitantes procedentes de fuera de Gijón fue de 116,25 euros por persona y día y de 173,32 euros por viaje. La hostelería fue el sector que más se benefició de este desembolso, por delante del alojamiento.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, destacó la importancia de la competición «no solo desde el punto de vista deportivo y social», sino también por su repercusión turística y económica. «Un evento de estas características moviliza visitantes, activa el consumo e incrementa la visibilidad de Gijón como ciudad capaz de acoger competiciones con capacidad de convocatoria», señaló.

El responsable de Relaciones Institucionales del Sporting, Joaquín Alonso, también valoró el retorno económico y social de la cita. «Mareo fue una fiesta de valores, amistad y fútbol, y nos encanta que los asturianos y todos los visitantes lo vivieran con tanta emoción», afirmó Alonso, quien aseguró que el club rojiblanco continuará promoviendo «este tipo de iniciativas tan valiosas».

Los hoteles alcanzaron un 85,5% de ocupación

El impacto de la competición se dejó notar especialmente en el sector hotelero. La ocupación alcanzó el 74,7% durante la noche del viernes 6 de marzo y se elevó hasta el 85,5% el sábado día 7, según los datos facilitados por los propios establecimientos a través de la herramienta Gijón Datalab.

Estas cifras representan un incremento del 24,5% respecto al viernes del mismo fin de semana del año anterior y del 13,1% en el caso del sábado. La ocupación media también fue 20,7 puntos superior a la registrada durante el fin de semana anterior y 13,8 puntos mayor que la del posterior.

El hotel fue el alojamiento elegido por el 75,8% de los visitantes. Las viviendas vacacionales o de uso turístico acogieron al 12,9%, mientras que un 6,5% se alojó en casas de familiares o amigos. Los apartamentos turísticos, residencias y cámpines concentraron otro 4%, y el 0,8% restante pernoctó en autocaravanas o vehículos camperizados.

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En cuanto a la procedencia de los espectadores, el 18,9% llegó desde otros puntos de Asturias. También fue destacada la presencia de visitantes del País Vasco, con un 18,3%; Castilla y León, con un 15%; y Galicia, con un 14,4%. Madrid aportó un 10,4% de los asistentes, Aragón un 7,8% y Navarra un 6,6%. Además, el 86,3% de los espectadores procedentes de fuera de Asturias eligió Gijón como lugar de estancia durante el torneo.