El Sporting de Gijón y Hugo Guillamón, más cerca: propuesta en Mareo con la mirada en Croacia

El Sporting de Gijón ya negocia con Hugo Guillamón su incorporación en propiedad. El club rojiblanco ha intensificado durante las últimas horas los contactos con el centrocampista, uno de los principales objetivos de la dirección deportiva para reforzar una posición considerada estratégica en la planificación de la próxima temporada. El interés y la ofensvia por Guillamón, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles en su edición digital, se considera una de las apuestas más ambiciosas de Orlegi desde su llegada al Sporting. Guillamón ultima su salida del Hajduk Split, entidad con la que todavía mantiene un año de contrato. Un desenlace que fuentes cercanas a la negociación sitúan como inminente. El jugador y el club croata trabajan en las condiciones de una rescisión que le permitiría quedar libre y negociar directamente su futuro, un escenario que facilitaría considerablemente la operación para el Sporting.

El futbolista, de 26 años, ve con buenos ojos la posibilidad de recalar en Gijón. Su intención es regresar al fútbol español después de su experiencia en Croacia y el proyecto deportivo del Sporting resulta atractivo para un jugador que busca continuidad y protagonismo.

La entidad rojiblanca trasladó a última hora de ayer una oferta formal al entorno del centrocampista para avanzar en su contratación. Salomón Behar fue el encargado de trasladar una propuesta sobre la que se está ya trabajando para intentar alcanzar un acuerdo. Las conversaciones permanecen abiertas y las partes continúan trabajando para acercar posturas, aunque todavía quedan aspectos por resolver antes de que pueda cerrarse el acuerdo definitivo.

El Sporting considera la llegada de Guillamón una operación estratégica. Su experiencia en Primera División, su capacidad para organizar el juego y su polivalencia para actuar tanto como mediocentro como en el eje de la defensa encajan en el perfil que busca la dirección deportiva.

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Formado en la cantera del Valencia, con cuyo primer equipo disputó 146 encuentros oficiales, Guillamón llegó a ser internacional absoluto y formó parte de la convocatoria de España para el Mundial de Catar de 2022. Ahora, su posible regreso al fútbol español pasa por Gijón, donde el Sporting ya mueve ficha para tratar de completar uno de los fichajes de mayor peso de su proyecto.