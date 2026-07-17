Chus Viña continuará como entrenador del Sporting Femenino
El club da continuidad al mismo cuerpo técnico de la pasada campaña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Continuidad en el banquillo del Sporting Femenino Chus Viña García Bericua (1981, Gijón) renueva por una temporada más. El técnico sportinguista, que tomó las riendas del primer equipo a mitad de la pasada campaña, seguirá al frente del equipo. Después de formar parte de diferentes cuerpos técnicos sportinguistas desde 2007, pasó a ser el primer entrenador del Femenino en enero tras comenzar la temporada como segundo técnico. Chus Viña acumula más de 500 partidos en los conjuntos femeninos club. A su lado seguirán David Bengoa como segundo entrenador, Juan Vega como preparador físico y Marcos Costales como entrenador de porteros.
Suscríbete para seguir leyendo
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades