Chus Viña continuará como entrenador del Sporting Femenino

Continuidad en el banquillo del Sporting Femenino Chus Viña García Bericua (1981, Gijón) renueva por una temporada más. El técnico sportinguista, que tomó las riendas del primer equipo a mitad de la pasada campaña, seguirá al frente del equipo. Después de formar parte de diferentes cuerpos técnicos sportinguistas desde 2007, pasó a ser el primer entrenador del Femenino en enero tras comenzar la temporada como segundo técnico. Chus Viña acumula más de 500 partidos en los conjuntos femeninos club. A su lado seguirán David Bengoa como segundo entrenador, Juan Vega como preparador físico y Marcos Costales como entrenador de porteros.