Las entradas para el partido del Sporting de Gijón ante el Celta, entre 20 y 30 euros

El Sporting se medirá al Celta el próximo 25 de julio en el Campo A Lomba (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra) a las 19:00 horas. Las entradas generales para los adultos tendrán un precio de 30 euros en la tribuna y 20 euros en preferencia. El precio para sub-16 es de 10 euros. Las localidades estarán a la venta el próximo lunes y el miércoles (10:00-12:00 horas) en las oficinas del Arosa, también en horario de tarde ese lunes y el viernes. Además, se podrán adquirir el martes, el jueves, el viernes y el sábado (11:00-13:30 horas) en la Praza de Galicia. Las entradas también estarán a la venta el día del partido en las taquillas del Campo A Lomba a partir de las 17:00 horas.