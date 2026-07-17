La situación de Dubasin condiciona el mercado del Sporting de Gijón

El futuro de Jonathan Dubasin continúa pendiente de los movimientos de Osasuna. El Sporting se mantiene a la espera de que el conjunto navarro pueda elevar la oferta presentada por el atacante rojiblanco, una posibilidad que no se descarta en Navarra pese al rechazo inicial de la entidad gijonesa a su primera propuesta, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. El conjunto gijonés se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, capital en el proyecto deportivo rojiblanco. La venta de Dubasin a estas alturas supondría un giro total en el mercado, obligando a reemplazar al máximo goleador del equipo la máxima temporada (16 goles).

Osasuna trasladó formalmente a Mareo, en los últimos días, una propuesta cercana a los tres millones de euros. La operación contemplaba alrededor de 2,6 millones fijos y otros 400.000 en variables. El Sporting rechazó la oferta al considerar a Dubasin una pieza fundamental de su proyecto deportivo y remitió inicialmente a los interesados a su cláusula de rescisión.

El club rojiblanco había declarado intransferible al futbolista al comienzo del mercado, situándolo en el mismo grupo que César Gelabert y Juan Otero. Los tres atacantes fueron señalados como jugadores esenciales dentro de la planificación deportiva para la nueva temporada.

La firme postura del Sporting no ha provocado, sin embargo, que Osasuna dé por terminadas las conversaciones. El club navarro mantiene un fuerte interés en Dubasin y estudia sus posibilidades para acercarse a las exigencias rojiblancas. Luis Ramis considera al atacante una prioridad para reforzar su plantilla y desde Navarra no se descarta realizar un nuevo esfuerzo económico.

Mientras se resuelve su situación, Dubasin continúa trabajando con absoluta normalidad en Mareo. El futbolista se entrena junto al resto de sus compañeros y mantiene su compromiso con el Sporting, sin haber protagonizado ningún movimiento para forzar su salida.

Está por ver si el atacante participa el sábado en el primer amistoso de la pretemporada, que enfrentará al Sporting con el Marino de Luanco. Su presencia en el encuentro dependerá de la evolución de las negociaciones y de las decisiones que adopte el cuerpo técnico ante la posibilidad de que Osasuna presente una nueva propuesta.

Una eventual venta de Dubasin obligaría al Sporting a modificar por completo la planificación diseñada para este mercado. La salida de uno de sus futbolistas más importantes llevaría al club a replantear sus objetivos y a buscar alternativas para reconstruir el frente ofensivo.

Al mismo tiempo, la operación supondría una inyección de ingresos que no estaba prevista al inicio del verano. El Sporting pagó hace un año alrededor de 1,6 millones de euros al Basilea para incorporar al atacante y todavía resta por abonar cerca de medio millón. Una venta por una cantidad sensiblemente superior permitiría generar una importante plusvalía y ofrecería al club nuevos recursos para acudir al mercado.

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Dubasin, por su parte, siempre ha estado plenamente centrado en el proyecto rojiblanco. No obstante, la propuesta de Osasuna le abre la posibilidad de competir en Primera División, una oportunidad deportiva de relevancia. Espanyol y Alavés ya habían seguido su situación en mercados anteriores, aunque ninguno llegó a trasladar una oferta del nivel de la presentada ahora por el conjunto navarro.