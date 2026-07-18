Larcamón avala el fichaje de Sarco por el Sporting y habla de Dubasin: "Tiene un potencial tremendo..."

Nicolás Larcamón compareció ante los medios de comunicación tras el primer amistoso de la pretemporada del Sporting de Gijón, que se saldó con una victoria por 1-2 frente al Marino de Luanco en el estadio de Miramar.

Análisis del partido. “Son partidos de preparación. Y coincide con que es el primer encuentro de preparación. Se está desarrollando la manera de estructurar el plantel y con muchos juveniles que valoramos. Me quedo con lo positivo. En definitiva, el equipo mostró respuesta y dio la vuelta al resultado. Más allá de un amistoso, habla del carácter. Me quedo con la respuesta de algunos jugadores que no están instalados en sus casas y siguen demostrando rendimientos, comenzó a verse una respuesta interna”.

Variantes tácticas. “Estoy en una etapa muy de diagnóstico. Acaban de completar la primera semana con un partido. Habrá variantes y más siendo conscientes de que hicimos un diagnóstico muy preparado, pero cuando comienzan a entrenar es cuando se valida si es posible. Gaspar es muy polivalente. Ahora comienzo a verlo como una opción por carril central. Y la posibilidad de jugar en algún momento en la posición que ocupe Nikita. Tenemos el deseo de que llegue un jugador más en esa posición”.

Contento con los jugadores. “Destaco y valoro la respuesta de los jugadores para incorporar muchas de las cosas que se incorporan en los próximos días. El nivel de rendimiento espero que sea mucho más elevado. Soy consciente de que en una primera presentación tuvimos peores o mejores pasajes, pero era lo esperable. Tengo ambiciones de que tengan mejor nivel de rendimiento y más variantes”.

Llegada de Sarco. “Estamos todos a la espera de que sea oficial. Viene a competir por esas posiciones de ataque. Tiene un potencial tremendo. Es un jugador muy joven, pero veo en él a un jugador que viene a dar jerarquía al ataque, a sabiendas de que hay dos buenos jugadores que lo hicieron la temporada pasada. Da competencia interna”.

Negociaciones por Dubasin. “Soy consciente de que estamos en un tiempo de mercado y jugadores que fueron destacados la temporada pasada es lógico que tengan pendientes. Sabemos la jerarquía que tiene Duba y lo que nos puede aportar. Mi deseo, en el interés deportivo, por supuesto, es que continúe y que así sea. Espero que sea. Pero soy consciente de que hay situaciones que pueden no ser así. Ojalá lo tengamos con nosotros”.

Noticias relacionadas

Canteranos. “Hay jugadores con los que estamos muy contentos. Quiero ser resolutorio y responsable de no mencionarlos, porque también generamos expectativas en ellos. Detrás de ellos hay familiares. No quiero mencionarlos para no generar que su círculo se ponga tenso. No es la idea. Hay jugadores que por rebeldía o técnica empiezan a asoma